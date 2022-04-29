Як посмажити філе курки, щоб м’ясо вийшло ніжним: секрет від відомого кулінара

Для приготування знадобиться мінімум продуктів та сковорода

Цей рецепт смаженого курячого філе з простими інгредієнтами підійде для всіх українців, які не мають часу на довге приготування.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом страви, яка без особливих клопотів виходить дуже смачною та ніжною.

Складові:

Куряче філе — 2 шт.

Олія

Вершкове масло

Лимон

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Приготування:

Філе розрізаєте вздовж, щоб отримати більш тонкі шматочки (як відео внизу). Перекладаєте смажитися на сковороду. Сковорода повинна містити 50 мл олії та бути добре розігрітою. На повільному вогні доводьте курку до золотистої скоринки з обох боків (це приблизно 7-10 хвилин). Посоліть та поперчіть м’ясо за смаком з обох сторін. Видавіть сік половини лимона, додайте 40 г вершкового масла і цедру лимона (теж половину). Тушіть все разом хвилин 5-7 на маленькому вогні. Коли покладете на тарілку, обов’язково полийте тим, що залишилося в сковороді. Цей соус зробить смак курки чудовим. Смачного!

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