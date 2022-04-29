Як посмажити філе курки, щоб м’ясо вийшло ніжним: секрет від відомого кулінара
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Для приготування знадобиться мінімум продуктів та сковорода
Цей рецепт смаженого курячого філе з простими інгредієнтами підійде для всіх українців, які не мають часу на довге приготування.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом страви, яка без особливих клопотів виходить дуже смачною та ніжною.
Складові:
- Куряче філе — 2 шт.
- Олія
- Вершкове масло
- Лимон
Приготування:
- Філе розрізаєте вздовж, щоб отримати більш тонкі шматочки (як відео внизу). Перекладаєте смажитися на сковороду. Сковорода повинна містити 50 мл олії та бути добре розігрітою.
- На повільному вогні доводьте курку до золотистої скоринки з обох боків (це приблизно 7-10 хвилин). Посоліть та поперчіть м’ясо за смаком з обох сторін. Видавіть сік половини лимона, додайте 40 г вершкового масла і цедру лимона (теж половину).
- Тушіть все разом хвилин 5-7 на маленькому вогні. Коли покладете на тарілку, обов’язково полийте тим, що залишилося в сковороді. Цей соус зробить смак курки чудовим. Смачного!
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