Який секретний інгредієнт додати у фарш для пельменів для неймовірної соковитості

Простий огірковий розсіл здатний неймовірно перетворити ваші пельмені.

Хто з нас не любить неймовірно соковиті домашні пельмені, які так тануть у роті? Для того, щоб ваші пельмені вийшли по-справжньому смачними, необхідно знати не тільки як їх правильно варити, але і що додати у фарш для особливої соковитості.

Досвідчені кулінари відзначають, що не варто зводити всі свої зусилля просто до додавання цибулі у фарш і радять поекспериментувати з інгредієнтами, пише garnirday.

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Не всім господаркам це відомо, але звичайний огірковий розсіл здатний перетворити звичайні пельмені на справжній кулінарний шедевр. Так, на 0,5 кг фаршу додають 100 мл розсолу. Також це дозволить не додавати у фарш сіль.

Крім того, для соковитості можна додати у фарш трохи хліба. Для цього його розмочують у звичайній воді та відправляють у фарш. Начинка готових пельменів буде дуже приємною на смак.

Якщо ви любите використовувати яловичий фарш, ви можете зіткнутися з тим, що пельмені будуть жорсткі. Уникнути цього можна, додавши в начинку трохи вершків. Також вершки можна замінити на бульйон.

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