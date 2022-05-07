Лише одна помилка безповоротно псує смак вашого борщу: як її не допустити

Щоб не зіпсувати смак борщу, потрібно знати, коли правильно додавати до нього капусту.

Смачний і наваристий борщ — це як приворотне зілля, яким українки зачаровують кавалерів. Проте лише одна маленька помилка може коштувати господині смачної страви. Наприклад, якщо в борщ не вчасно кинути капусту, вона може бути не готовою, або ж навпаки переваритися.

Як такого не допустити, і коли правильно додавати капусту в борщ, щоб вона була м’якою, але не переварилася, пише Ukr.Media.

Коли додавати капусту в борщ

Досвідчені господині радять відправляти капусту в каструлю через 10-15 хвилин після того, як почала варитися картопля. Зазначимо, що тільки після того, як у каструлі опинилося м’ясо, картопля і капуста, можна додавати зажарку та інші інгредієнти.

Проте перед тим, як відправляти капусту в борщ, потрібно звернути увагу на її вік і сорт. Якщо овоч молодий і м’який, він вариться швидко, тому додавати його можна всього за 5 або 10 хвилин до повної готовності страви, а якщо капуста стара, то її варити потрібно близько 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.