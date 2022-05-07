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30 хвилин і готово: чудова закуска до шашлику з недорогих продуктів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Закуска до шашлику Новина оновлена 07 травня 2022, 21:41
Закуска до шашлику

Для закуски знадобляться помідори черрі, огірки та кілька хвилин вашого часу

Смажене на вугіллі м’ясо – важка їжа, тому його краще подавати із різними соусами, зеленню, свіжими овочами. Пропонуємо один із варіантів закуски до шашлику, яка доповнить будь-який стіл, та й готується вона лише пів години.

Рецептом закуски у два етапи з помідорами та огірками поділилася фудблогер elenpallna_gotovit.

Складові:

  • Помідори чері — 600 г
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Оцет 9% — 1,5 ст. л.
  • Червона цибуля — 1 велика цибулина, нарізати півкільцями.
  • Кріп — великий пучок
  • Часник — 2 зубчики (або сухий) через прес
  • Олія — 2-3 ст. л.

Приготування:

Помідори надрізати, покласти всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. Залишити на 30 хвилин.

Складові:

  • Огірки — 600 г
  • Кріп — великий пучок
  • Сіль — 2 ч. л.
  • Цукор — 2 ч. л.
  • Часник сухий – 1 ч. л. або свіжий 3 зубчики через прес

Приготування:

Огірок нарізати брусочками, всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. 30 хвилин та готово.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Теги:
#Рецепти #Закуски #Шашлик #Шашлики
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