30 хвилин і готово: чудова закуска до шашлику з недорогих продуктів
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Для закуски знадобляться помідори черрі, огірки та кілька хвилин вашого часу
Смажене на вугіллі м’ясо – важка їжа, тому його краще подавати із різними соусами, зеленню, свіжими овочами. Пропонуємо один із варіантів закуски до шашлику, яка доповнить будь-який стіл, та й готується вона лише пів години.
Рецептом закуски у два етапи з помідорами та огірками поділилася фудблогер elenpallna_gotovit.
Складові:
- Помідори чері — 600 г
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Оцет 9% — 1,5 ст. л.
- Червона цибуля — 1 велика цибулина, нарізати півкільцями.
- Кріп — великий пучок
- Часник — 2 зубчики (або сухий) через прес
- Олія — 2-3 ст. л.
Приготування:
Помідори надрізати, покласти всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. Залишити на 30 хвилин.
Складові:
- Огірки — 600 г
- Кріп — великий пучок
- Сіль — 2 ч. л.
- Цукор — 2 ч. л.
- Часник сухий – 1 ч. л. або свіжий 3 зубчики через прес
Приготування:
Огірок нарізати брусочками, всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. 30 хвилин та готово.
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