30 хвилин і готово: чудова закуска до шашлику з недорогих продуктів

Для закуски знадобляться помідори черрі, огірки та кілька хвилин вашого часу

Смажене на вугіллі м’ясо – важка їжа, тому його краще подавати із різними соусами, зеленню, свіжими овочами. Пропонуємо один із варіантів закуски до шашлику, яка доповнить будь-який стіл, та й готується вона лише пів години.

Рецептом закуски у два етапи з помідорами та огірками поділилася фудблогер elenpallna_gotovit.

Складові:

Помідори чері — 600 г

Сіль – 1 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Оцет 9% — 1,5 ст. л.

Червона цибуля — 1 велика цибулина, нарізати півкільцями.

Кріп — великий пучок

Часник — 2 зубчики (або сухий) через прес

Олія — 2-3 ст. л.

Приготування:

Помідори надрізати, покласти всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. Залишити на 30 хвилин.

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Складові:

Огірки — 600 г

Кріп — великий пучок

Сіль — 2 ч. л.

Цукор — 2 ч. л.

Часник сухий – 1 ч. л. або свіжий 3 зубчики через прес

Приготування:

Огірок нарізати брусочками, всі інгредієнти в пакет або контейнер і добре струсити. 30 хвилин та готово.

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