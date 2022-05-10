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Надійний спосіб зберегти м’ясо на довгий термін: як приготувати тушонку з курки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тушонка з м’яса курки за рецептом Клопотенка Новина оновлена 10 травня 2022, 19:43
Тушонка з м’яса курки за рецептом Клопотенка

Клопотенко поділився перевіреним рецептом тушонки з курячих гомілок

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашнє тушковане м’ясо про запас для себе, сім’ї, сусідів та наших воїнів. Страву з курячих гомілок можна взяти з собою в бомбосховище, тому що воно завжди готове до вживання як підігрітим, так і охолодженим.

Рецептом тушонки з м’яса курки кулінар поділився на YouTube-каналі.

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Інгредієнти:

  • 2 кг курячого м’яса (гомілки, стегна)
  • 1 середня ріпчаста цибуля
  • 1 велика морква
  • 150 г кореня селери
  • 2 лаврові листи
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3 горошини запашного перцю
  • 2 ст. л. солі

Приготування:

  1. У велику каструлю викладіть 2 кг курячого м'яса. Залийте водою на 3 см вище, доведіть до кипіння. Першу воду злийте, а м'ясо ретельно промийте і складіть знову в каструлю.
  2. Додайте в каструлю очищену середню цибулю, надрізану ножем хрест-навхрест, і велику розрізану навпіл моркву. Додайте очищений корінь селери. Додайте 2 лаврові листи, 5 горошин чорного та 3 горошини запашного перцю.
  3. Залийте м'ясо з овочами та спеціями холодною водою так, щоб вона була на 3 см вище за рівень м'яса. Додайте 2 ст. л. солі, перемішайте і обов'язково спробуйте. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь до середнього. Варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
  4. Дістаньте м'ясо курки з каструлі, дайте йому трохи охолонути і за допомогою ножа та вилки акуратно вийміть з гомілок та стегон усі кістки, хрящі та шкірку. Вийміть з бульйону моркву, цибулю та корінь селери.
  5. Все м'ясо знову перекладіть у каструлю та варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
  6. Підготуйте скляні банки для стерилізації. Поставте їх у духовку на деко і увімкніть розігріватися до 100 градусів (близько 20 хвилин). Металеві кришки до банків прокип'ятіть приблизно 10 хвилин.
  7. Половником набирайте курку з каструлі та опускайте в банку, додаючи трохи бульйону. Відразу ретельно закручуйте банку кришкою, перевертайте на рушник, кришкою донизу.
  8. Наступного дня поставте тушонку у темне прохолодне місце. Термін придатності – до двох тижнів.

Зазначимо, що у бомбосховищах ми часто сидимо не одну годину. Одним з варіантів швидкого перекусу в цей час може стати лаваш з начинкою.

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#М'ясо #Рецепти
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