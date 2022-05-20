Цю начинку до вареників ви ще не готували: рецепт від Клопотенка за 30 хвилин (відео)

Начинка з консервованої квасолі виходить дуже смачною та ситною

Як відреагують ваші близькі, якщо ви приготуєте вареники з консервованою квасолею? Не знаєте? Тоді проведіть цей експеримент і запевняємо, що ваші рідні будуть у захваті від такої страви. Про те, як приготувати ідеальне тісто до вареників, ми писали раніше.

Український кулінар Євген Клопотенко поділився цікавим рецептом вареників з консервованою квасолею, які зможе приготувати кожен.

Спосіб приготування:

Берете миску, насипаєте 360 г борошна, вбиваєте яйце, вливаєте 180 мл води, кидаєте щіпку солі та вимішуєте до еластичності. Залишаєте тісто відпочити на 10-15 хвилин. Тим часом одну цибулину дрібно нарізаєте та обсмажуєте до золотистого кольору. Додаєте сіль, перець, змішуєте з банкою консервованої квасолі (рідину всю зливаєте, вона нам не потрібна) і перебиваєте блендером. Важливо: перебиваємо так, щоб лишилися маленькі шматочки квасолі. Ліпіть вареники. Варити потрібно 5 хвилин у воді, що дуже кипить і містить щіпку солі.

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