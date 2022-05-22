Як приготувати пишні оладки, щоб вони не прилипали до сковороди: рецепт ідеального сніданку

Щоб оладки вийшли пишними і не опадали, важливо дотримуватися кількох правил.

Оладки — це ідеальний сніданок, яким можна нагодувати всю сім’ю. Вони готуються дуже просто і швидко, що скорочує ваш час на кухні, особливо вранці. Однак часто буває, що млинці або оладки виходять гумовими або швидко опадають, або ще гірше прилипають до сковороди, від чого рвуться або пригорають. Щоб уникнути цих "проблем", потрібно знати, чому вони з’являються.

Про причини того, чому оладки прилипають до сковороди, повідомляє Ukr.Media.

Чому оладки прилипають до сковорідки

Занадто мало олії на сковороді. Готування на холодній поверхні, а воно має бути розпеченим. Сковорода не призначена для випікання оладок та млинців. Бажано використовувати товстостінний емальований, з антипригарним покриттям або чавунний посуд. Тісто вийшло дуже рідке. І не забувайте своєчасно перевертати свої млинці чи оладки.

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Рецепт смачних та пишних оладок

Інгредієнти:

кефір 300 мл

сода 0,5-1 год л

цукор 1-1,5 ст л

сіль щіпка

борошно 1,5 ст (склянка 200 мл)

Спосіб приготування:

Змішайте кефір та соду. Добре все перемішайте, щоб з’явилася піна. Потім всипте цукор та сіль, і знову все перемішайте. Але в жодному разі не додавайте більше цукру, інакше пишних оладок вам не бачити. Борошно додавайте поступово. Тісто має вийти густим. Смажити оладки потрібно відразу після того, як ви замісили тісто. На добре розігріту сковороду налийте олію і виливайте по одному майбутні оладки. Смажити треба на середньому вогні. Смажте до рум’яної скоринки з обох боків, а потім викладайте млинці на серветки, щоб забрати зайвий жир.

Зазначимо, що це рецепт несолодких оладок. Щоб підсолодити їх при подачі, не забудьте взяти смачне варення, мед або згущене молоко.

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