Вечеря за 10 хвилин із гуманітарки: Клопотенко розповів, що приготувати з макаронів та консервів
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Кулінар пропонує приготувати страви з тих простих продуктів, які надходять до нас як гуманітарна допомога
Що приготувати із продуктів, які потрапляють до нас із гуманітарною допомогою? У цьому матеріалі йтиметься про макарони, з яких виходитимуть прості, але дуже смачні та апетитні страви.
Приготування таких страв займає не багато часу, запевняє український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Кулінар пропонує приготувати два види макаронів – спагеті в томатному соусі з рибною консервою та пасту аліо оліо, тобто з соусом з оливкової олії та часнику. Ця паста за 10 хвилин – чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері.
Паста з консервованими томатами
Інгредієнти:
- Будь-яка паста
- 2 зубчики часнику
- 1 банка консервованих томатів
- 1 банка рибних консервів
- 2 ст. л. оливкової олії
- будь-яка зелень за смаком
- сіль за смаком
Приготування:
- Зваріть пасту, користуючись інструкцією на упаковці. Очистіть і роздавіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте великими шматочками.
- У миску викладіть консервовані томати. Додайте рибні консерви та часник. Добре розмішайте та посоліть.
- Розігрійте сковороду із 2 ст. л. оливкової олії та викладіть томати з рибою. Роздавіть томати, перемішайте та прогрійте кілька хвилин. Додайте відварену пасту і перемішайте ще раз. За хвилину знімайте з вогню. Посипте зеленню за смаком.
Спагеті з соусом з оливкової олії
Інгредієнти:
- Спагеті
- 100 мл оливкової олії
- 5-6 зубчиків часнику
- пластівці перцю чилі за смаком
- сіль за смаком
Приготування:
- Закип’ятіть у великій каструлі воду з щіпкою солі і киньте пасту, в середньому вона вариться приблизно 6-10 хвилин.
- Перекладіть у розігріту сковороду і влийте оливкову олію. Її потрібно досить багато – близько 100 мл.
- Роздавіть трохи 5-6 зубчиків часнику та додайте до сковороди. Якщо є бажання, часник можна нарізати тонкими пластинками.
- Посоліть, перемішайте та прогрійте кілька хвилин. За бажанням можна посипати її пластівцями перцю чилі.
Зазначимо, що макарони є універсальним гарніром до багатьох страв, який люблять багато господинь завдяки простоті їх приготування. Головне, не допускати помилок при їх варінні, через які макарони злипаються.