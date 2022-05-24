Вечеря за 10 хвилин із гуманітарки: Клопотенко розповів, що приготувати з макаронів та консервів

Кулінар пропонує приготувати страви з тих простих продуктів, які надходять до нас як гуманітарна допомога

Що приготувати із продуктів, які потрапляють до нас із гуманітарною допомогою? У цьому матеріалі йтиметься про макарони, з яких виходитимуть прості, але дуже смачні та апетитні страви.

Приготування таких страв займає не багато часу, запевняє український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Кулінар пропонує приготувати два види макаронів – спагеті в томатному соусі з рибною консервою та пасту аліо оліо, тобто з соусом з оливкової олії та часнику. Ця паста за 10 хвилин – чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері.

Паста з консервованими томатами

Інгредієнти:

Будь-яка паста

2 зубчики часнику

1 банка консервованих томатів

1 банка рибних консервів

2 ст. л. оливкової олії

будь-яка зелень за смаком

сіль за смаком

Приготування:

Зваріть пасту, користуючись інструкцією на упаковці. Очистіть і роздавіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте великими шматочками. У миску викладіть консервовані томати. Додайте рибні консерви та часник. Добре розмішайте та посоліть. Розігрійте сковороду із 2 ст. л. оливкової олії та викладіть томати з рибою. Роздавіть томати, перемішайте та прогрійте кілька хвилин. Додайте відварену пасту і перемішайте ще раз. За хвилину знімайте з вогню. Посипте зеленню за смаком.

Паста з консервованими томатами

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Спагеті з соусом з оливкової олії

Інгредієнти:

Спагеті

100 мл оливкової олії

5-6 зубчиків часнику

пластівці перцю чилі за смаком

сіль за смаком

Приготування:

Закип’ятіть у великій каструлі воду з щіпкою солі і киньте пасту, в середньому вона вариться приблизно 6-10 хвилин. Перекладіть у розігріту сковороду і влийте оливкову олію. Її потрібно досить багато – близько 100 мл. Роздавіть трохи 5-6 зубчиків часнику та додайте до сковороди. Якщо є бажання, часник можна нарізати тонкими пластинками. Посоліть, перемішайте та прогрійте кілька хвилин. За бажанням можна посипати її пластівцями перцю чилі.

Спагеті з соусом з оливкової олії

Зазначимо, що макарони є універсальним гарніром до багатьох страв, який люблять багато господинь завдяки простоті їх приготування. Головне, не допускати помилок при їх варінні, через які макарони злипаються.