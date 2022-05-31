Рецепти з молодою картоплею: як приготувати, щоб було смачно та незвичайно

Відомий шеф-кухар поділився рецептами молодої картоплі з незвичайними смаками

Що ви робите з молодою картоплею? Варите її і подаєте з кропом і вершковим маслом, правда? Не сперечаємося, це смачно, але у світі також існує безліч інших цікавих рецептів із цим продуктом.

Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, як ще можна приготувати молоду картоплю, щоб не вимагалося особливих витрат інгредієнтів та виходило дуже смачно.

Два незвичайні рецепти приготування молодої картоплі

Варите картоплю до готовності, додаєте вершкове масло і трохи кориці. Варите картоплю, додаєте цедру та сік апельсина + арахіс.

Варіант приготування молодої картоплі з оцтом

Робите звичайну варену картоплю з кропом та маслом. А потім наприкінці додаєте трохи оцту (столова ложка на пів кілограма картоплі). Обов’язково перемішуєте і залишаєте під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля увібрала смаки.

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