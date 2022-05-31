Рецепти з молодою картоплею: як приготувати, щоб було смачно та незвичайно
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Відомий шеф-кухар поділився рецептами молодої картоплі з незвичайними смаками
Що ви робите з молодою картоплею? Варите її і подаєте з кропом і вершковим маслом, правда? Не сперечаємося, це смачно, але у світі також існує безліч інших цікавих рецептів із цим продуктом.
Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, як ще можна приготувати молоду картоплю, щоб не вимагалося особливих витрат інгредієнтів та виходило дуже смачно.
Два незвичайні рецепти приготування молодої картоплі
- Варите картоплю до готовності, додаєте вершкове масло і трохи кориці.
- Варите картоплю, додаєте цедру та сік апельсина + арахіс.
Варіант приготування молодої картоплі з оцтом
Робите звичайну варену картоплю з кропом та маслом. А потім наприкінці додаєте трохи оцту (столова ложка на пів кілограма картоплі). Обов’язково перемішуєте і залишаєте під кришкою на 10 хвилин, щоб картопля увібрала смаки.
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