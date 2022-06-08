Мариновані огірки всього за 10 хвилин: рецепт, який заощадить ваш час

Огірки за цим рецептом виходять дуже смачними та хрусткими.

Огірки — це один із найпопулярніших овочів, з яким можна робити "все що завгодно". Їх можна їсти як у свіжому вигляді, можна нарізати в салати, вони чудово підходять для консервації, а також їх можна смачно замаринувати. І саме про такий рецепт – далі.

"Телеграф" розповідає про максимально швидкий рецепт маринованих огірків, які готуються всього за 10 хвилин. Як приготувати хрусткі огірочки таким способом, пише belnovosti.

Мариновані огірки за 10 хвилин: рецепт

Інгредієнти:

1 кг огірків;

пучок кропу;

3-4 зубчики часнику;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

2 столові ложки 6%-ного оцту;

3 столові ложки олії.

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Спосіб приготування:

Відріжте носики та попки з усіх огірків, розріжте навпіл і кожну з отриманих половинок розділіть ще на чотири частини. Наріжте кріп, дрібно порубайте часник і відправте все це в миску. Всипте сіль і цукор, додайте оцет і олію. Додайте до суміші огірки і ретельно все перемішайте, щоб маринад потрапив на кожен шматочок. Мариновані огірки можна їсти відразу ж, проте краще відправити їх ще на годину в холодильник, так вони будуть смачніші.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали в пакеті, і " малосолили" за рецептом Євгена Клопотенка.

Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.