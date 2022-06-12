Що робити, щоб помідори в банці не тріскалися: хитрість, з якою ви забудете про цю проблему

Завдяки цим лайфхакам, вам вдасться законсервувати цілі помідорчики.

Смачні та соковиті томати з баночки — чудова страва, яку любить багато хто. Однак, при їх "приготуванні" господині часто стикаються з однією невеликою проблемою — при консервації плоди тріскаються. Ми вже писали, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а тепер розповімо, що робити, щоб помідори в банці залишалися цілими.

Запобігти цій неприємності можна, і при чому досить легко, головне знати деякі лайфхаки, пише belnovosti. Наприклад, у банку можна додати листя дуба чи хрону. Ці рослини дозволяють зберегти продукти від розтріскування.

Лайфхаки, як засолити помідори, щоб вони не тріснули

Від тріщин захистити може одна проста процедура. Перед тим, як відправляти овоч у банку, їй потрібно "пропотіти". Для цього на дно банок потрібно залити гарячий маринад і залишити його на деякий час.

Крім цього, маринад/розсіл потрібно заливати та виливати з банок поступово та у кілька етапів. Бажано, щоб з кожним разом розсіл був гарячіший за попередній.

Ще один спосіб — це попроколювати томати перед консервацією. "Укол", який бажано робити зубочисткою, потрібно зробити в місці, де знаходиться плодоніжка. Завдяки цьому знизиться напруга плівки томатів. Зазначимо, що прокол має бути досить глибоким.

Раніше "Телеграф" писав, що кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.