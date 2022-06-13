"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок": рецепт від Клопотенка
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Існують рецепти, що підходять до будь-якого літнього меню
У разі дефіциту кам’яної солі приготувати хрумкі малосольні огірочки можна із застосуванням як морської солі, так і йодованої.
Переможець п’ятого сезону проєкту "МастерШеф", відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився швидким рецептом хрумких малосольних огірків в Інстаграмі.
"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. От прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листячко різне, йодовану сіль і погнали", — пише кулінар.
Як приготувати малосольні огірки з йодованою сіллю
Інгредієнти (на банку 1,5 л):
- 1 кг маленьких огірків
- 2 ст. л. йодованої солі (без гірки)
- 10 г перцю чилі
- 800 мл столової газованої води
- 6 зубчиків часнику
- набір спецій для консервації (листя вишні, смородини, листя хрону, суцвіття кропу)
Приготування:
- Миємо 1 кг маленьких огірків і викладаємо у велику миску. Заливаємо холодною водою та залишаємо на 20-30 хвилин.
- Миємо зелень та нарізаємо великими частинами.
- Миємо перець чилі та нарізаємо тонкими кружальцями. Очищаємо 6 зубчиків часнику.
- Викладаємо на дно банки зелень, кружечки гострого перцю та зубчики часнику. Зверху викладаємо огірки. Намагайтеся зробити так, щоб вони лежали дуже щільно та зайняли всю банку.
- Висипаємо 2 ст. л. йодованої солі без гірки та заливаємо 800 мл столової газованої води кімнатної температури. Залишаємо банку на кілька годин постояти, потім ставимо в холодильник. Пробуємо вже через 3-4 години.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чилі, і навіть засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі при консервації овочів.