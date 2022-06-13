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"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок": рецепт від Клопотенка

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати малосольні огірки - простий рецепт Новина оновлена 13 червня 2022, 22:18
Як приготувати малосольні огірки - простий рецепт

Існують рецепти, що підходять до будь-якого літнього меню

У разі дефіциту кам’яної солі приготувати хрумкі малосольні огірочки можна із застосуванням як морської солі, так і йодованої.

Переможець п’ятого сезону проєкту "МастерШеф", відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився швидким рецептом хрумких малосольних огірків в Інстаграмі.

"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. От прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листячко різне, йодовану сіль і погнали", — пише кулінар.

Як приготувати малосольні огірки з йодованою сіллю

Інгредієнти (на банку 1,5 л):

  • 1 кг маленьких огірків
  • 2 ст. л. йодованої солі (без гірки)
  • 10 г перцю чилі
  • 800 мл столової газованої води
  • 6 зубчиків часнику
  • набір спецій для консервації (листя вишні, смородини, листя хрону, суцвіття кропу)

Приготування:

  1. Миємо 1 кг маленьких огірків і викладаємо у велику миску. Заливаємо холодною водою та залишаємо на 20-30 хвилин.
  2. Миємо зелень та нарізаємо великими частинами.
  3. Миємо перець чилі та нарізаємо тонкими кружальцями. Очищаємо 6 зубчиків часнику.
  4. Викладаємо на дно банки зелень, кружечки гострого перцю та зубчики часнику. Зверху викладаємо огірки. Намагайтеся зробити так, щоб вони лежали дуже щільно та зайняли всю банку.
  5. Висипаємо 2 ст. л. йодованої солі без гірки та заливаємо 800 мл столової газованої води кімнатної температури. Залишаємо банку на кілька годин постояти, потім ставимо в холодильник. Пробуємо вже через 3-4 години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чилі, і навіть засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі при консервації овочів.

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#Рецепти #Огірки #Євген Клопотенко