"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок": рецепт від Клопотенка

Існують рецепти, що підходять до будь-якого літнього меню

У разі дефіциту кам’яної солі приготувати хрумкі малосольні огірочки можна із застосуванням як морської солі, так і йодованої.

Переможець п’ятого сезону проєкту "МастерШеф", відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився швидким рецептом хрумких малосольних огірків в Інстаграмі.

"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. От прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листячко різне, йодовану сіль і погнали", — пише кулінар.

Як приготувати малосольні огірки з йодованою сіллю

Інгредієнти (на банку 1,5 л):

1 кг маленьких огірків

2 ст. л. йодованої солі (без гірки)

10 г перцю чилі

800 мл столової газованої води

6 зубчиків часнику

набір спецій для консервації (листя вишні, смородини, листя хрону, суцвіття кропу)

Приготування:

Миємо 1 кг маленьких огірків і викладаємо у велику миску. Заливаємо холодною водою та залишаємо на 20-30 хвилин. Миємо зелень та нарізаємо великими частинами. Миємо перець чилі та нарізаємо тонкими кружальцями. Очищаємо 6 зубчиків часнику. Викладаємо на дно банки зелень, кружечки гострого перцю та зубчики часнику. Зверху викладаємо огірки. Намагайтеся зробити так, щоб вони лежали дуже щільно та зайняли всю банку. Висипаємо 2 ст. л. йодованої солі без гірки та заливаємо 800 мл столової газованої води кімнатної температури. Залишаємо банку на кілька годин постояти, потім ставимо в холодильник. Пробуємо вже через 3-4 години.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чилі, і навіть засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі при консервації овочів.