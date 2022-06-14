Як нарізати моркву на салат "Морква по-корейськи" без тертки: виходить набагато швидше

Вам знадобиться два "інструменти", які є на кожній кухні.

Салат "Морква по-корейськи", який, до речі, родом зовсім не з Кореї, — це дуже популярна страва серед українців. Його можна їсти як самостійний салат, а також міксувати з різними стравами та додавати його як один із інгредієнтів. Готується такий салат досить просто, проте процес нарізування моркви дуже втомлює. Щобільше, для цього потрібна спеціальна тертка, яка є не у всіх.

Як виявилося, можна впоратися з шаткуванням моркви і без цієї тертки, використовуючи ніж і звичайну овочечистку, пише belnovosti. Так що якщо вашому бажанню приготувати "Моркву по-корейськи" заважає відсутність на кухні спеціальної терки для шаткування довгих шматочків моркви, цей лайфхак для вас.

Як нашаткувати моркву без терки

За допомогою приладу, призначеного для чищення овочів, наріжте моркву на тонкі слайси. Зазначимо, що робити це потрібно, проводячи овочечисткою від тонкого кінця помаранчевого коренеплоду до товстого. Нарізані слайси нашаткуйте соломкою за допомогою гострого ножа.

Раніше Телеграф писав, що рецептом моркви по-корейськи поділилася колишня суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова.