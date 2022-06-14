Як нарізати моркву на салат "Морква по-корейськи" без тертки: виходить набагато швидше
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Вам знадобиться два "інструменти", які є на кожній кухні.
Салат "Морква по-корейськи", який, до речі, родом зовсім не з Кореї, — це дуже популярна страва серед українців. Його можна їсти як самостійний салат, а також міксувати з різними стравами та додавати його як один із інгредієнтів. Готується такий салат досить просто, проте процес нарізування моркви дуже втомлює. Щобільше, для цього потрібна спеціальна тертка, яка є не у всіх.
Як виявилося, можна впоратися з шаткуванням моркви і без цієї тертки, використовуючи ніж і звичайну овочечистку, пише belnovosti. Так що якщо вашому бажанню приготувати "Моркву по-корейськи" заважає відсутність на кухні спеціальної терки для шаткування довгих шматочків моркви, цей лайфхак для вас.
Як нашаткувати моркву без терки
- За допомогою приладу, призначеного для чищення овочів, наріжте моркву на тонкі слайси. Зазначимо, що робити це потрібно, проводячи овочечисткою від тонкого кінця помаранчевого коренеплоду до товстого.
- Нарізані слайси нашаткуйте соломкою за допомогою гострого ножа.
Раніше Телеграф писав, що рецептом моркви по-корейськи поділилася колишня суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова.