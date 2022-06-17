Напої на зиму: напрочуд легкий рецепт ягідно-фруктового компоту

Компот простий навіть для початківців

Сезон ягід і фруктів увірвався в наше життя, тому настав час з усієї цієї розмаїтості робити смачні заготівлі на зиму. Господині зараз займаються консерваціями, роблять варення і компоти. Навряд чи хтось буде сперечатися про їхню користь, особливо якщо вони були приготовлені в домашніх умовах.

З рецептом, яким ми ділимося в цьому матеріалі, зможе впоратися навіть початківець. Знадобляться лише ягоди, фрукти та цукровий пісок (з розрахунку 100 г на 1 л).

Як приготувати компот з ягід та фруктів

Банки та кришки попередньо стерилізуємо, фрукти та ягоди миємо, де треба видаляємо кісточки. Поєднання та наявність ягід та фруктів на ваш смак. Закладаємо приблизно 1/3 або трохи більше банки та заливаємо окропом. Ллємо обережно у серединку банки. Прикриваємо кришками, даємо постояти хвилин 10. Потім зливаємо рідину в каструлю (ягоди залишаються в банці), додаємо цукор, доводимо до кипіння, повторно заливаємо в банки та закриваємо. Перевертаємо і укутуємо до остигання.

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