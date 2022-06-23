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Як приготувати солоні огірочки "Покровські": простий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мариновані огірки з буряком
Мариновані огірки з буряком

Ділимося з читачами особливим рецептом приготування солоних огірків на зиму

Рідкісна господиня не захоплюється заготівлями на зиму, адже дуже приємно дістати баночку з льоху взимку і побалувати себе смачною консервацією. Похрумтіти солоним огірком в своє задоволення — та ще справа!

Способів заготівлі цих овочів на зиму дуже багато. У цьому матеріалі пропонуємо рецепт маринованих огірків із буряком, які в народі отримали назву "Покровські".

Як законсервувати огірки "Покровські" з буряком

1. У промиті з харчовою содою та стерилізовані 3-х літрові банки укладаємо:

  • Парасольку кропу
  • Часник — 2 зубчики
  • Хрін — маленький шматочок
  • Гірчицю в зернах — 1 чайна ложка
  • Перець чорний (горошок) – 8-10 штук
  • Корицю – чверть ч. ложки
  • Буряк — 2 тоненькі скибочки (діаметром 4-5 см)
  • Цибулю ріпчасту — 2 невеликі цибулинки (розрізати кільцями)

2. Зверху укладаємо добре промиті огірки. Заливаємо кип'яченим маринадом.

Маринад:

  • Вода — 1,5 літра
  • Сіль — 2 ст. з великою гіркою
  • Цукор — 150 г
  • Перець червоний гострий – 1/2 чайної ложки

3. Зверху в банку вливаємо 1 чайну ложку 70% оцтової кислоти. Відразу ж закочуємо стерильною кришкою, перевертаємо, тримаємо до остигання і відносимо до льоху.

Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.

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#Рецепти #Огірки #Консервація