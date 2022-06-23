Як приготувати солоні огірочки "Покровські": простий рецепт
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Ділимося з читачами особливим рецептом приготування солоних огірків на зиму
Рідкісна господиня не захоплюється заготівлями на зиму, адже дуже приємно дістати баночку з льоху взимку і побалувати себе смачною консервацією. Похрумтіти солоним огірком в своє задоволення — та ще справа!
Способів заготівлі цих овочів на зиму дуже багато. У цьому матеріалі пропонуємо рецепт маринованих огірків із буряком, які в народі отримали назву "Покровські".
Як законсервувати огірки "Покровські" з буряком
1. У промиті з харчовою содою та стерилізовані 3-х літрові банки укладаємо:
- Парасольку кропу
- Часник — 2 зубчики
- Хрін — маленький шматочок
- Гірчицю в зернах — 1 чайна ложка
- Перець чорний (горошок) – 8-10 штук
- Корицю – чверть ч. ложки
- Буряк — 2 тоненькі скибочки (діаметром 4-5 см)
- Цибулю ріпчасту — 2 невеликі цибулинки (розрізати кільцями)
2. Зверху укладаємо добре промиті огірки. Заливаємо кип'яченим маринадом.
Маринад:
- Вода — 1,5 літра
- Сіль — 2 ст. з великою гіркою
- Цукор — 150 г
- Перець червоний гострий – 1/2 чайної ложки
3. Зверху в банку вливаємо 1 чайну ложку 70% оцтової кислоти. Відразу ж закочуємо стерильною кришкою, перевертаємо, тримаємо до остигання і відносимо до льоху.
Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.