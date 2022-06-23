Як приготувати солоні огірочки "Покровські": простий рецепт

Ділимося з читачами особливим рецептом приготування солоних огірків на зиму

Рідкісна господиня не захоплюється заготівлями на зиму, адже дуже приємно дістати баночку з льоху взимку і побалувати себе смачною консервацією. Похрумтіти солоним огірком в своє задоволення — та ще справа!

Способів заготівлі цих овочів на зиму дуже багато. У цьому матеріалі пропонуємо рецепт маринованих огірків із буряком, які в народі отримали назву "Покровські".

Як законсервувати огірки "Покровські" з буряком

1. У промиті з харчовою содою та стерилізовані 3-х літрові банки укладаємо:

Парасольку кропу

Часник — 2 зубчики

Хрін — маленький шматочок

Гірчицю в зернах — 1 чайна ложка

Перець чорний (горошок) – 8-10 штук

Корицю – чверть ч. ложки

Буряк — 2 тоненькі скибочки (діаметром 4-5 см)

Цибулю ріпчасту — 2 невеликі цибулинки (розрізати кільцями)

2. Зверху укладаємо добре промиті огірки. Заливаємо кип'яченим маринадом.

Маринад:

Вода — 1,5 літра

Сіль — 2 ст. з великою гіркою

Цукор — 150 г

Перець червоний гострий – 1/2 чайної ложки

3. Зверху в банку вливаємо 1 чайну ложку 70% оцтової кислоти. Відразу ж закочуємо стерильною кришкою, перевертаємо, тримаємо до остигання і відносимо до льоху.

Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.