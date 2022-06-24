Смачніше консервованих: простий рецепт в’ялених помідорів
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Помідори, заготовлені на зиму в такий спосіб, добре зберігаються
Заготовити на зиму помідори можна не лише за допомогою маринування та консервації, а й висушивши їх. Щоб ви отримали ідеальні в’ялені помідори, вибирайте цілі томати без пошкоджень. Відмінно підійде сорт "Сливка", тому що у таких плодах багато м’якоті.
Як передає "Телеграф", рецептом в’ялених помідорів на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт у своєму каналі в Youtube. За її словами, такий спосіб заготівлі томатів прийшов до нас із Італії, але добре прижився в Україні.
Інгредієнти на 1 банку 0,75 мл:
- помідори – 3 кг
- сіль за смаком
- олія оливкова — 0,5 л (можна брати звичайну соняшникову)
Спеції:
- італійські трави
- часник – 4 зуби.
Спосіб приготування:
- Помідори вимити, розрізати навпіл і видалити серединки.
- Обов’язково посолити помідори на початку приготування: так вони вберуть сіль, будуть смачними і довго зберігатимуться.
- Висушити помідори за допомогою сушіння. Процес триватиме близько 20 години. Або скористайтеся духовкою: викладіть половинки томатів на пергамент і сушіть у духовці при температурі не більше 100 градусів.
- Наповнити сушеними помідорами банки, пересипаючи кожний шар спеціями. Банки для в’ялених томатів обов’язково мають бути сухими.
- Трохи нагріти олію у каструлі. Потім додати до неї зубчики часнику. Олія почне шипіти – це нормально. Коли процес завершиться, то значить олія охолола до потрібної температури. Тепер можна заливати нею помідори.
- Викласти на помідори часник, залити олією банки догори. Олія допоможе розкритися аромату трав і зробить овочі м’якшими.
- Закрийте банки стерилізованими кришками. Зверніть увагу, що герметично закривати не потрібно.
Як зрозуміти, що помідор достатньо просушився?
Кулінар зазначила, що якщо не досушити помідори, то може виникнути цвіль, або ж томати довго не зберігатимуться. Визначити ідеально висушений помідор допоможуть такі ознаки: у середині нього немає вологи, при цьому овоч легко гнеться і розламується. Якщо ви недосушили помідор, то всередині буде рідина, а пересушений неможливо зігнути або розламати.
В’ялені помідори добре зберігаються у прохолодному приміщенні. Томати, приготовані за цим рецептом, можна додавати до випічки, хліба, салатів, а олією заправляти супи чи салати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом приготування помідорів на зиму шматочками та розповідав, який інгредієнт зробить мариновані огірки ідеальними.