Смачніше консервованих: простий рецепт в’ялених помідорів

Помідори, заготовлені на зиму в такий спосіб, добре зберігаються

Заготовити на зиму помідори можна не лише за допомогою маринування та консервації, а й висушивши їх. Щоб ви отримали ідеальні в’ялені помідори, вибирайте цілі томати без пошкоджень. Відмінно підійде сорт "Сливка", тому що у таких плодах багато м’якоті.

Як передає "Телеграф", рецептом в’ялених помідорів на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт у своєму каналі в Youtube. За її словами, такий спосіб заготівлі томатів прийшов до нас із Італії, але добре прижився в Україні.

Інгредієнти на 1 банку 0,75 мл:

помідори – 3 кг

сіль за смаком

олія оливкова — 0,5 л (можна брати звичайну соняшникову)

Спеції:

італійські трави

часник – 4 зуби.

Спосіб приготування:

Помідори вимити, розрізати навпіл і видалити серединки. Обов’язково посолити помідори на початку приготування: так вони вберуть сіль, будуть смачними і довго зберігатимуться. Висушити помідори за допомогою сушіння. Процес триватиме близько 20 години. Або скористайтеся духовкою: викладіть половинки томатів на пергамент і сушіть у духовці при температурі не більше 100 градусів. Наповнити сушеними помідорами банки, пересипаючи кожний шар спеціями. Банки для в’ялених томатів обов’язково мають бути сухими. Трохи нагріти олію у каструлі. Потім додати до неї зубчики часнику. Олія почне шипіти – це нормально. Коли процес завершиться, то значить олія охолола до потрібної температури. Тепер можна заливати нею помідори. Викласти на помідори часник, залити олією банки догори. Олія допоможе розкритися аромату трав і зробить овочі м’якшими. Закрийте банки стерилізованими кришками. Зверніть увагу, що герметично закривати не потрібно.

Як зрозуміти, що помідор достатньо просушився?

Кулінар зазначила, що якщо не досушити помідори, то може виникнути цвіль, або ж томати довго не зберігатимуться. Визначити ідеально висушений помідор допоможуть такі ознаки: у середині нього немає вологи, при цьому овоч легко гнеться і розламується. Якщо ви недосушили помідор, то всередині буде рідина, а пересушений неможливо зігнути або розламати.

В’ялені помідори добре зберігаються у прохолодному приміщенні. Томати, приготовані за цим рецептом, можна додавати до випічки, хліба, салатів, а олією заправляти супи чи салати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом приготування помідорів на зиму шматочками та розповідав, який інгредієнт зробить мариновані огірки ідеальними.