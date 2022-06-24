Вареники з вишнею по-українськи: перевірений рецепт Лізи Глінської (відео)

Неймовірно смачні вареники для всієї родини

Літні ягоди увірвалися в наше життя цього літа — вишні одні з них. Вареники з цими натуральними ласощами у багатьох асоціюються з дитинством, тому зараз варто встигнути скористатися цими дарами природи. Раніше ми ділилися рецептом компоту з вишень.

Український кондитер Єлизавета Глінська розповіла у своєму блозі на YouTube, як приготувати українські вареники з вишнею. Страва сподобається всім членам сім’ї.

Інгредієнти на 70 вареників:

Заварне тісто:

500 г борошна

10 г солі

250 мл окропу

50 мл олії (рафінованої)

Начинка:

Вишня

Цукор

Приготування:

Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо спочатку вилкою, потім розминаємо руками. Залишаємо тісто в мисці, накриваємо плівкою або рушником, на 1 годину за кімнатної температури. Виймаємо тісто, перемішуємо без додавання борошна. Відправляємо тісто у пакеті в холодильник на 2-3 години. Розкочуємо тісто на столі з мукою, видавлюємо круги діаметром 6 см. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор, 2-3 вишні (з кісткою), можна і без. Відправляємо вареники у киплячу воду на 2-3 хвилини. Подаємо з вершковим маслом чи сметаною. Смачного!

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати ліниві вареники з ягідною сметаною.