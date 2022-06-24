Вареники з вишнею по-українськи: перевірений рецепт Лізи Глінської (відео)
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Неймовірно смачні вареники для всієї родини
Літні ягоди увірвалися в наше життя цього літа — вишні одні з них. Вареники з цими натуральними ласощами у багатьох асоціюються з дитинством, тому зараз варто встигнути скористатися цими дарами природи. Раніше ми ділилися рецептом компоту з вишень.
Український кондитер Єлизавета Глінська розповіла у своєму блозі на YouTube, як приготувати українські вареники з вишнею. Страва сподобається всім членам сім’ї.
Інгредієнти на 70 вареників:
Заварне тісто:
- 500 г борошна
- 10 г солі
- 250 мл окропу
- 50 мл олії (рафінованої)
Начинка:
- Вишня
- Цукор
Приготування:
- Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо спочатку вилкою, потім розминаємо руками. Залишаємо тісто в мисці, накриваємо плівкою або рушником, на 1 годину за кімнатної температури.
- Виймаємо тісто, перемішуємо без додавання борошна. Відправляємо тісто у пакеті в холодильник на 2-3 години.
- Розкочуємо тісто на столі з мукою, видавлюємо круги діаметром 6 см.
- Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор, 2-3 вишні (з кісткою), можна і без.
- Відправляємо вареники у киплячу воду на 2-3 хвилини.
- Подаємо з вершковим маслом чи сметаною. Смачного!
Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати ліниві вареники з ягідною сметаною.