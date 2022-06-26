Для літнього теплого настрою: рецепт смачного компоту з черешні на зиму

Так само можна приготувати компот з вишні, полуниці, смородини, абрикос, сливи, аґрусу, кизилу, винограду та айви.

Літо — це сезон консервацій, і не тільки різних солінь, на кшталт маринованих огірків. Не варто забувати, що влітку природа обдаровує нас різними ягодами, з яких можна приготувати ягідно-фруктові компоти. Наприклад із черешні.

Рецептом дуже смачного, ароматного компоту, який обов’язково порадує вас холодною зимою, поділилася кулінарний блогер Лариса Валеріївна. Кулінар зазначає, що баночка такого напою поверне вас у літо навіть у саму морозну зиму.

Компот із черешні: рецепт

Інгредієнти:

Черешня

Лимон

Апельсин

Цукор

Спосіб приготування:

Банки ретельно випийте та висушіть. Черешню попередньо замочіть у крижаній воді щонайменше 3 години, щоб "вигнати" всіх черв’ячків. У банку на 1/3 розкладіть черешню, і додайте по 1 кружечку очищених від шкірки лимона та апельсина. Після цього в банки насипте приблизно по 150-180 гр цукру. Залийте окропом і відразу закрутіть. Банки переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою до повного остигання.

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