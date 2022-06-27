Ця приправа зробить кабачки хрусткими і пряними: простий рецепт на зиму

Мариновані кабачки виходять дуже смачними

Спробуйте заготовити на зиму не лише традиційні огірки та помідори за універсальним способом консервації, а й інші овочі. Вдалий рецепт — мариновані кабачки з каррі: приправа надасть овочам прянощів й апетитний колір.

Як пише "Телеграф", рецептом маринованих кабачків на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За її словами, незвичайний інгредієнт надасть овочам неповторного смаку. Процес приготування можна побачити на відео (доскрольте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 5-6 банок по 0,5 л:

кабачки – 1,5 – 2 кг (краще вибирати молоді овочі)

На дно банки:

запашний перець – 3 шт.

корінь селери – 2*2 см

цибуля – 2 см

каррі — 0,5 ч.л.

Маринад:

вода – 2 л

сіль – 2 ст.

цукор – 200 г

оцет – 200 мл

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки смужками завтовшки трохи більше 1 см, довжина повинна відповідати розміру банки. Очищений корінь селери нарізати на шматочки по 2-3 см. Таким же чином нарізати цибулю. На дно банок покласти по шматочку цибулі, селери, кілька горошків запашного перцю та 0,5 ч.л. приправи каррі. Щільно заповнити банки кабачками. Починайте приготування маринаду. У каструлю налити воду, додати цукор, сіль й оцет. Довести до кипіння. Гарячим маринадом наповнити банки з кабачками та закрити кришками. Перейдіть до стерилізації. Покладіть чисту тканину на дно каструлі, налийте воду, поставте туди банки з кабачками і стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання. Дістаньте банки та герметично закрийте кришками, переверніть. Накрийте ковдрою і дайте охолонути.

Мариновані кабачки з каррі на зиму готові!

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