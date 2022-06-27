Ця приправа зробить кабачки хрусткими і пряними: простий рецепт на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1862
Мариновані кабачки виходять дуже смачними
Спробуйте заготовити на зиму не лише традиційні огірки та помідори за універсальним способом консервації, а й інші овочі. Вдалий рецепт — мариновані кабачки з каррі: приправа надасть овочам прянощів й апетитний колір.
Як пише "Телеграф", рецептом маринованих кабачків на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За її словами, незвичайний інгредієнт надасть овочам неповторного смаку. Процес приготування можна побачити на відео (доскрольте до кінця сторінки).
Інгредієнти на 5-6 банок по 0,5 л:
- кабачки – 1,5 – 2 кг (краще вибирати молоді овочі)
На дно банки:
- запашний перець – 3 шт.
- корінь селери – 2*2 см
- цибуля – 2 см
- каррі — 0,5 ч.л.
Маринад:
- вода – 2 л
- сіль – 2 ст.
- цукор – 200 г
- оцет – 200 мл
Спосіб приготування:
- Нарізати кабачки смужками завтовшки трохи більше 1 см, довжина повинна відповідати розміру банки.
- Очищений корінь селери нарізати на шматочки по 2-3 см. Таким же чином нарізати цибулю.
- На дно банок покласти по шматочку цибулі, селери, кілька горошків запашного перцю та 0,5 ч.л. приправи каррі.
- Щільно заповнити банки кабачками.
- Починайте приготування маринаду. У каструлю налити воду, додати цукор, сіль й оцет. Довести до кипіння.
- Гарячим маринадом наповнити банки з кабачками та закрити кришками.
- Перейдіть до стерилізації. Покладіть чисту тканину на дно каструлі, налийте воду, поставте туди банки з кабачками і стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання.
- Дістаньте банки та герметично закрийте кришками, переверніть. Накрийте ковдрою і дайте охолонути.
Мариновані кабачки з каррі на зиму готові!
Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати помідори, щоб вони краще зберігалися. А також ми розповідали рецепт компоту із черешні на зиму.