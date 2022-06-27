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Ця приправа зробить кабачки хрусткими і пряними: простий рецепт на зиму

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Рецепт кабачків з каррі стане вашим улюбленим Новина оновлена 27 червня 2022, 15:50
Рецепт кабачків з каррі стане вашим улюбленим

Мариновані кабачки виходять дуже смачними

Спробуйте заготовити на зиму не лише традиційні огірки та помідори за універсальним способом консервації, а й інші овочі. Вдалий рецепт — мариновані кабачки з каррі: приправа надасть овочам прянощів й апетитний колір.

Як пише "Телеграф", рецептом маринованих кабачків на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За її словами, незвичайний інгредієнт надасть овочам неповторного смаку. Процес приготування можна побачити на відео (доскрольте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 5-6 банок по 0,5 л:

  • кабачки – 1,5 – 2 кг (краще вибирати молоді овочі)

На дно банки:

  • запашний перець – 3 шт.
  • корінь селери – 2*2 см
  • цибуля – 2 см
  • каррі — 0,5 ч.л.

Маринад:

  • вода – 2 л
  • сіль – 2 ст.
  • цукор – 200 г
  • оцет – 200 мл

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кабачки смужками завтовшки трохи більше 1 см, довжина повинна відповідати розміру банки.
  2. Очищений корінь селери нарізати на шматочки по 2-3 см. Таким же чином нарізати цибулю.
  3. На дно банок покласти по шматочку цибулі, селери, кілька горошків запашного перцю та 0,5 ч.л. приправи каррі.
  4. Щільно заповнити банки кабачками.
  5. Починайте приготування маринаду. У каструлю налити воду, додати цукор, сіль й оцет. Довести до кипіння.
  6. Гарячим маринадом наповнити банки з кабачками та закрити кришками.
  7. Перейдіть до стерилізації. Покладіть чисту тканину на дно каструлі, налийте воду, поставте туди банки з кабачками і стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання.
  8. Дістаньте банки та герметично закрийте кришками, переверніть. Накрийте ковдрою і дайте охолонути.

Мариновані кабачки з каррі на зиму готові!

Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати помідори, щоб вони краще зберігалися. А також ми розповідали рецепт компоту із черешні на зиму.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Рецепти #Консервація