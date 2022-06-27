Супер охолоджуючий напій влітку: рецепт безалкогольного "Мохіто" (фото)
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У спеку такий напій — саме те, що треба
Спробуйте цього літа приготувати популярний коктейль "Мохіто", який також можна закрити на зиму.
Цей напій дуже простий і дуже популярний, який рятує нас від літньої спеки. Готуватимемо безалкогольний коктейль із солодким газованим напоєм. Рецептом поділилася кулінарний блогер Вікторія зі Львова в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- напій "Спрайт" — 1,5 л,
- лимон — 1,5 шт.,
- м’ята — пучок,
- кубики льоду – за бажанням,
- харчовий барвник зелений – за бажанням.
Приготування:
- М’яту помити, обібрати листочки. Цілий лимон почистити від шкірки, нарізати на шматочки.
- М’яту та лимон покласти в блендер на насадку "ніж" і змолоти в однорідну масу. Половину лимона порізати кружальцями.
- У глечик викласти суміш, кружечки лимона, залити холодним спрайтом і дати настоятися кілька хвилин, перемішати. За бажанням можна додати трохи зеленого харчового фарбника для більш насиченого кольору.
Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом приготування смачного хлібного квасу.