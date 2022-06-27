Супер охолоджуючий напій влітку: рецепт безалкогольного "Мохіто" (фото)

У спеку такий напій — саме те, що треба

Спробуйте цього літа приготувати популярний коктейль "Мохіто", який також можна закрити на зиму.

Цей напій дуже простий і дуже популярний, який рятує нас від літньої спеки. Готуватимемо безалкогольний коктейль із солодким газованим напоєм. Рецептом поділилася кулінарний блогер Вікторія зі Львова в Інстаграмі.

Інгредієнти:

напій "Спрайт" — 1,5 л,

лимон — 1,5 шт.,

м’ята — пучок,

кубики льоду – за бажанням,

харчовий барвник зелений – за бажанням.

Приготування:

М’яту помити, обібрати листочки. Цілий лимон почистити від шкірки, нарізати на шматочки. М’яту та лимон покласти в блендер на насадку "ніж" і змолоти в однорідну масу. Половину лимона порізати кружальцями. У глечик викласти суміш, кружечки лимона, залити холодним спрайтом і дати настоятися кілька хвилин, перемішати. За бажанням можна додати трохи зеленого харчового фарбника для більш насиченого кольору.

Раніше "Телеграф" ділився простим рецептом приготування смачного хлібного квасу.