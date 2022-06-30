Така закуска підійде навіть до святкового столу: рецепт кабачків на зиму (відео)

Приготувати смачну та соковиту закуску з кабачків дуже просто

На зиму можна не тільки замаринувати кабачки традиційним способом, а й приготувати оригінальну закуску. Рулетики з кабачків неймовірно смачні та виглядають чудово. Таку закуску несоромно і на святковий стіл подати! Приготувати мариновані кабачки у вигляді рулетиків дуже легко.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом маринованих кабачків рулетиками на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, це справжній домашній делікатес із простих та доступних продуктів, яскравий і красивий, як літній день. З покроковим процесом приготування можна ознайомитись на відео (для цього догортайте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

молодий кабачок — 1 шт.

перець болгарський — 1 шт.

морква – 1 шт.

кріп — 1 суцвіття

часник — 2 зубчики

перець запашний. — 5 штук.

лавровий лист — 1 шт.

сіль — 1 ч.л.

цукор — 1 ч.л.

оцет -1 ст.

Спосіб приготування:

Болгарський перець, моркву нарізати соломкою. Кабачки нарізати тонкими смужками за допомогою ручної овочерізки. Покласти в банку суцвіття кропу, часник, запашний перець, лавровий лист. Покласти по шматочку перцю та моркви в смужку кабачка і закрутити рулетиком. Щільно заповнити такими рулетиками банку. Додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Накрити кришками та стерилізувати протягом 10 хвилин. Після стерилізації герметично закрутити. Перевернути та обгорнути тканиною, залишити на добу.

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