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Така закуска підійде навіть до святкового столу: рецепт кабачків на зиму (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Хрусткі мариновані кабачки прикрасять будь-яку трапезу Новина оновлена 30 червня 2022, 17:42
Хрусткі мариновані кабачки прикрасять будь-яку трапезу

Приготувати смачну та соковиту закуску з кабачків дуже просто

На зиму можна не тільки замаринувати кабачки традиційним способом, а й приготувати оригінальну закуску. Рулетики з кабачків неймовірно смачні та виглядають чудово. Таку закуску несоромно і на святковий стіл подати! Приготувати мариновані кабачки у вигляді рулетиків дуже легко.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом маринованих кабачків рулетиками на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, це справжній домашній делікатес із простих та доступних продуктів, яскравий і красивий, як літній день. З покроковим процесом приготування можна ознайомитись на відео (для цього догортайте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

  • молодий кабачок — 1 шт.
  • перець болгарський — 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • кріп — 1 суцвіття
  • часник — 2 зубчики
  • перець запашний. — 5 штук.
  • лавровий лист — 1 шт.
  • сіль — 1 ч.л.
  • цукор — 1 ч.л.
  • оцет -1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Болгарський перець, моркву нарізати соломкою. Кабачки нарізати тонкими смужками за допомогою ручної овочерізки.
  2. Покласти в банку суцвіття кропу, часник, запашний перець, лавровий лист.
  3. Покласти по шматочку перцю та моркви в смужку кабачка і закрутити рулетиком. Щільно заповнити такими рулетиками банку.
  4. Додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Накрити кришками та стерилізувати протягом 10 хвилин.
  5. Після стерилізації герметично закрутити. Перевернути та обгорнути тканиною, залишити на добу.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом "тещиного язика" з баклажанів.

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#Рецепт #Кабачки #Рецепти #Консервація