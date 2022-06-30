Найшвидший спосіб консервації огірків: простіше рецепта не існує (відео)

Корнішони, замариновані з цибулею, виходять дуже смачними і приємно хрумтять

Якщо вам потрібно заощадити час, то є швидкий спосіб заготовити консервовані огірки на зиму. Маринад варити не доведеться, більше того, не знадобиться і стерилізація. Огірки виходять хрусткими, в міру гострими та неймовірно ароматними. До того ж, добре зберігаються.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом "закрутки" з корнішонів (так прийнято називати мариновані огірки невеликого розміру) із цибулею на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За її словами, це чудова закуска на зимовий період, у якій смакують як огірки, так і цибуля. Процес приготування можна переглянути на відео (догортайте до кінця сторінки).

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

огірки

гірчиця – 0,5 ч. л.

часник – 1 зубчик

шматочок хрону

суцвіття кропу

сіль — 1 ч.л. з гіркою

цукор – 2 ч.л.

оцет — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

На дно банки укласти суцвіття кропу, хрін та часник. Викласти шар огірків, потім шар цибулі. Чергувати шари, поступово наповнюючи овочами всю банку. Залити окропом, накрити кришкою і залишити на 15 хвилин. Злити воду. Додати гірчицю, сіль та цукор, а також оцет. Залити огірки окропом і закрутити. Обернути рушником і залишити в такому вигляді на добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який секретний прийом досвідчених кухарів допоможе зробити мариновані огірки хрусткими.