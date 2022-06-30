Найшвидший спосіб консервації огірків: простіше рецепта не існує (відео)
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Корнішони, замариновані з цибулею, виходять дуже смачними і приємно хрумтять
Якщо вам потрібно заощадити час, то є швидкий спосіб заготовити консервовані огірки на зиму. Маринад варити не доведеться, більше того, не знадобиться і стерилізація. Огірки виходять хрусткими, в міру гострими та неймовірно ароматними. До того ж, добре зберігаються.
Як повідомляє "Телеграф", рецептом "закрутки" з корнішонів (так прийнято називати мариновані огірки невеликого розміру) із цибулею на зиму ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За її словами, це чудова закуска на зимовий період, у якій смакують як огірки, так і цибуля. Процес приготування можна переглянути на відео (догортайте до кінця сторінки).
Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:
- огірки
- гірчиця – 0,5 ч. л.
- часник – 1 зубчик
- шматочок хрону
- суцвіття кропу
- сіль — 1 ч.л. з гіркою
- цукор – 2 ч.л.
- оцет — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- На дно банки укласти суцвіття кропу, хрін та часник.
- Викласти шар огірків, потім шар цибулі. Чергувати шари, поступово наповнюючи овочами всю банку.
- Залити окропом, накрити кришкою і залишити на 15 хвилин.
- Злити воду. Додати гірчицю, сіль та цукор, а також оцет.
- Залити огірки окропом і закрутити.
- Обернути рушником і залишити в такому вигляді на добу.
Раніше "Телеграф" розповідав, який секретний прийом досвідчених кухарів допоможе зробити мариновані огірки хрусткими.