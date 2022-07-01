За цим рецептом мариновані огірки виходять смачніші за звичайні: секретний інгредієнт

Незвичайні, але дуже смачні мариновані огірочки на зиму

Одні з найпопулярніших овочів для консервації – це огірки. Це не тільки чудовий додаток до різних гарнірів і салатів, це також чудова закуска. Огірки можна маринувати навіть із буряком, що вже говорити про класичні рецепти.

У цьому матеріалі пропонуємо приготувати огірки на зиму з куркумою. Смак огірків виходить дуже приємним, а колір яскравим.

Інгредієнти:

Вода 800 мл

Цукор 1 склянка

Сіль 2 ст.л

Оцет 9% 200 мл

Куркума 1 ч.л

Часник 5 зубчиків

Кріп і гірчиця в зернах по 1 ч.л. в банку

Приготування:

Огірки ретельно миємо, відрізаємо хвостики, очищаємо від шкірки, розрізаємо вздовж на чотири частини. На дно банок викладаємо кріп, часник, одну чайну ложку гірчиці у зернах. Акуратно вкладаємо у банки огірки. Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор, куркуму та оцет. Даємо закипіти та знімаємо з вогню. Гарячим маринадом заливаємо банки, накриваємо кришками і ставимо стерилізуватися на 5-7 хвилин. Потім банки дістаємо, закочуємо, укутуємо до остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовувати для консервації цього літа.