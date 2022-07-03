Як заготовити баклажани на зиму, щоб вони не розвалювалися: експресрецепт (відео)
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Цей рецепт баклажанів на зиму ви заберете до обраного
Сезон "закруток" на зиму продовжується. Крім традиційних способів приготування маринованих огірків або помідорів, можна запастися й іншими овочами. Наприклад, приготувати баклажани в аджиці. Вони виходять дуже смачними, не розвалюються, але при цьому м’які та соковиті. Аджика з перцю дає приємний аромат, але гостроту кожен може "регулювати" на свій смак.
Як передає "Телеграф", рецептом баклажанів в аджиці на зиму ділиться кулінарний блогер Лілія Цвіт у своєму каналі в Youtube. За її словами, кожній господині, яка займається консервацією, варто його спробувати.
Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:
- Баклажани — 4 кг
- Перці болгарські — 6 шт.
- Перець чилі — 2 шт.
- Часник — 200 г
- Олія — 0,5 склянки
- Оцет — 0,5 ст.
- Сіль — 2-3 ст. л.
- Цукор — 1 ст.
Спосіб приготування:
- Перець почистити, баклажани нарізати на 8 частин.
- Перемолоти болгарський перець, часник і перець чилі.
- Додати олію, оцет, сіль та цукор.
- Баклажани проварити в окропі 5 хвилин.
- Викласти баклажани у банку, залити аджикою.
- Стерилізувати протягом 20 хвилин.
- Закрутити, перевернути банки догори дном.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до маринованих томатів для неймовірної ароматності. Цим секретним інгредієнтом давно користуються досвідчені кулінари.
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