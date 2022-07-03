Як заготовити баклажани на зиму, щоб вони не розвалювалися: експресрецепт (відео)

Цей рецепт баклажанів на зиму ви заберете до обраного

Сезон "закруток" на зиму продовжується. Крім традиційних способів приготування маринованих огірків або помідорів, можна запастися й іншими овочами. Наприклад, приготувати баклажани в аджиці. Вони виходять дуже смачними, не розвалюються, але при цьому м’які та соковиті. Аджика з перцю дає приємний аромат, але гостроту кожен може "регулювати" на свій смак.

Як передає "Телеграф", рецептом баклажанів в аджиці на зиму ділиться кулінарний блогер Лілія Цвіт у своєму каналі в Youtube. За її словами, кожній господині, яка займається консервацією, варто його спробувати.

Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:

Баклажани — 4 кг

Перці болгарські — 6 шт.

Перець чилі — 2 шт.

Часник — 200 г

Олія — 0,5 склянки

Оцет — 0,5 ст.

Сіль — 2-3 ст. л.

Цукор — 1 ст.

Спосіб приготування:

Перець почистити, баклажани нарізати на 8 частин. Перемолоти болгарський перець, часник і перець чилі. Додати олію, оцет, сіль та цукор. Баклажани проварити в окропі 5 хвилин. Викласти баклажани у банку, залити аджикою. Стерилізувати протягом 20 хвилин. Закрутити, перевернути банки догори дном.

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