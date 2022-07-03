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Як заготовити баклажани на зиму, щоб вони не розвалювалися: експресрецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Баклажани в аджиці — соковиті та ароматні Новина оновлена 03 липня 2022, 17:45
Баклажани в аджиці — соковиті та ароматні

Цей рецепт баклажанів на зиму ви заберете до обраного

Сезон "закруток" на зиму продовжується. Крім традиційних способів приготування маринованих огірків або помідорів, можна запастися й іншими овочами. Наприклад, приготувати баклажани в аджиці. Вони виходять дуже смачними, не розвалюються, але при цьому м’які та соковиті. Аджика з перцю дає приємний аромат, але гостроту кожен може "регулювати" на свій смак.

Як передає "Телеграф", рецептом баклажанів в аджиці на зиму ділиться кулінарний блогер Лілія Цвіт у своєму каналі в Youtube. За її словами, кожній господині, яка займається консервацією, варто його спробувати.

Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:

  • Баклажани — 4 кг
  • Перці болгарські — 6 шт.
  • Перець чилі — 2 шт.
  • Часник — 200 г
  • Олія — 0,5 склянки
  • Оцет — 0,5 ст.
  • Сіль — 2-3 ст. л.
  • Цукор — 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Перець почистити, баклажани нарізати на 8 частин.
  2. Перемолоти болгарський перець, часник і перець чилі.
  3. Додати олію, оцет, сіль та цукор.
  4. Баклажани проварити в окропі 5 хвилин.
  5. Викласти баклажани у банку, залити аджикою.
  6. Стерилізувати протягом 20 хвилин.
  7. Закрутити, перевернути банки догори дном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до маринованих томатів для неймовірної ароматності. Цим секретним інгредієнтом давно користуються досвідчені кулінари.

А також ми ділилися рецептом закуски з кабачків на зиму, яка підійде навіть до святкового столу.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Баклажани #Консервація