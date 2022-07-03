Як закрити цвітну капусту на зиму просто та смачно: нестандартний рецепт (відео)
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Салат із цвітної капусти на зиму — нічого зайвого та реально смачно
Цвітна капуста, яку можна дуже смачно запекти, відмінно підійде і для "закруток". Закрити овоч на зиму можна у вигляді салату з печерицями, які внесуть свою "родзинку". Цвітна капуста виходить нерозвареною, а листя селери та часник надають страві неповторного аромату.
Як пише "Телеграф", незвичайним рецептом салату на зиму з цвітної капусти, грибів та перцю поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, якщо хочете "закрутити" щось нове та оригінальне, то обов’язково спробуйте цей смачний салат.
Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:
- цвітна капуста — 2 кг
- гриби (шампіньйони) — 2 кг
- болгарський перець — 2 кг
- часник
- лавровий лист
- кріп
- селера
Для маринаду:
- вода — 500 г
- олія — 1 скл.
- оцет — 1 скл.
- цукор — 1 скл.
- сіль — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- У великій каструлі (не менше 10 л) закип’ятити воду, оцет, олію, цукор, сіль.
- Печериці почистити, перець порізати соломкою, цвітну капусту поділити на суцвіття (не дуже дрібні, щоби не розварилися).
- У киплячий маринад додати спочатку печериці. Варити 10 хвилин. Потім цвітну капусту, варити ще 10 хвилин, помішуючи. Додати перець, кип’ятити ще 10 хвилин.
- На дно банки укласти суцвіття кропу, гілочку зеленої селери, 1 зубчик часнику, 1 лавровий лист.
- Гарячим салатом заповнити банки, стерилізувати 20 хвилин. Закрутити, обгорнути тканиною на 1 день.
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