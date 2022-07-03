Як закрити цвітну капусту на зиму просто та смачно: нестандартний рецепт (відео)

Салат із цвітної капусти на зиму — нічого зайвого та реально смачно

Цвітна капуста, яку можна дуже смачно запекти, відмінно підійде і для "закруток". Закрити овоч на зиму можна у вигляді салату з печерицями, які внесуть свою "родзинку". Цвітна капуста виходить нерозвареною, а листя селери та часник надають страві неповторного аромату.

Як пише "Телеграф", незвичайним рецептом салату на зиму з цвітної капусти, грибів та перцю поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі у Youtube. За її словами, якщо хочете "закрутити" щось нове та оригінальне, то обов’язково спробуйте цей смачний салат.

Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:

цвітна капуста — 2 кг

гриби (шампіньйони) — 2 кг

болгарський перець — 2 кг

часник

лавровий лист

кріп

селера

Для маринаду:

вода — 500 г

олія — 1 скл.

оцет — 1 скл.

цукор — 1 скл.

сіль — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

У великій каструлі (не менше 10 л) закип’ятити воду, оцет, олію, цукор, сіль. Печериці почистити, перець порізати соломкою, цвітну капусту поділити на суцвіття (не дуже дрібні, щоби не розварилися). У киплячий маринад додати спочатку печериці. Варити 10 хвилин. Потім цвітну капусту, варити ще 10 хвилин, помішуючи. Додати перець, кип’ятити ще 10 хвилин. На дно банки укласти суцвіття кропу, гілочку зеленої селери, 1 зубчик часнику, 1 лавровий лист. Гарячим салатом заповнити банки, стерилізувати 20 хвилин. Закрутити, обгорнути тканиною на 1 день.

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