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Як закрити кабачкову ікру на зиму без зайвого клопоту: експресрецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кабачкова ікра – зимовий делікатес
Кабачкова ікра – зимовий делікатес

Натуральна ікра з кабачків набагато смачніша за куплену в супермаркеті

Сезон кабачків у самому розпалі. Саме час готувати "закрутки" із цим овочем. На зиму можна не лише замаринувати кабачки у вигляді незвичайної закуски, а й приготувати з кабачків ікру. Домашня кабачкова ікра набагато смачніша, а головне корисніша за магазинну альтернативу. До того ж, закрити її не складе особливих труднощів.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачкової ікри на зиму ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Такий спосіб приготування дуже зрозумілий і не вимагатиме багато часу і зайвого клопоту. Кабачкову ікру можна готувати як із свіжою подачею, так і консервувати на зиму.

Складові:

  • 1,5 кг кабачків;
  • 500 г помідорів;
  • 300 г моркви;
  • 500 г солодкого перцю;
  • 300 г цибулі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 50 г томатної пасти;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. солі;
  • 2 г лимонної кислоти;
  • 100 мл води.

Спосіб приготування:

  1. Усі овочі ретельно промити, очистити. Кабачки очистити від шкірки та насіння, порізати кубиками. Перець і помідори – теж кубиками. Моркву натерти на тертці, порізати цибулю кубиками.
  2. Всі овочі по черзі обсмажити на невеликій кількості олії до напівготовності.
  3. Лимонну кислоту розчинити у 2 ч. ложках води. Залишок води вилити в томатну пасту.
  4. Перенести овочі в каструлю, в якій готуватимете ікру. Додати сіль, цукор, перець, лимонну кислоту, подрібнений часник і томатну пасту.
  5. Поставити на вогонь. З моменту закипання суміш протушкувати на маленькому вогні близько 1 години, періодично помішуючи.
  6. Зняти ікру з вогню та подрібнити блендером до однорідного кремоподібного стану. Спробувати за смаком, якщо потрібно — додати спеції.
  7. Поставити на вогонь, перемішати, прикрити кришкою. Зазначимо, що суміш "стріляє", не лякайтеся. Дати прокипіти 5 хвилин.
  8. Викласти ікру в стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути, укутати і залишити до охолодження.

Також ми писали, як дуже швидко замаринувати кабачки кружечками на зиму. За рахунок того, що рецепт не передбачає приготування маринаду, витрачається мінімальна кількість часу.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Консервація #Кабачкова ікра