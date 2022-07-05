Як закрити кабачкову ікру на зиму без зайвого клопоту: експресрецепт (відео)

Натуральна ікра з кабачків набагато смачніша за куплену в супермаркеті

Сезон кабачків у самому розпалі. Саме час готувати "закрутки" із цим овочем. На зиму можна не лише замаринувати кабачки у вигляді незвичайної закуски, а й приготувати з кабачків ікру. Домашня кабачкова ікра набагато смачніша, а головне корисніша за магазинну альтернативу. До того ж, закрити її не складе особливих труднощів.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачкової ікри на зиму ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Такий спосіб приготування дуже зрозумілий і не вимагатиме багато часу і зайвого клопоту. Кабачкову ікру можна готувати як із свіжою подачею, так і консервувати на зиму.

Складові:

1,5 кг кабачків;

500 г помідорів;

300 г моркви;

500 г солодкого перцю;

300 г цибулі;

3 зубчики часнику;

50 г томатної пасти;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. солі;

2 г лимонної кислоти;

100 мл води.

Спосіб приготування:

Усі овочі ретельно промити, очистити. Кабачки очистити від шкірки та насіння, порізати кубиками. Перець і помідори – теж кубиками. Моркву натерти на тертці, порізати цибулю кубиками. Всі овочі по черзі обсмажити на невеликій кількості олії до напівготовності. Лимонну кислоту розчинити у 2 ч. ложках води. Залишок води вилити в томатну пасту. Перенести овочі в каструлю, в якій готуватимете ікру. Додати сіль, цукор, перець, лимонну кислоту, подрібнений часник і томатну пасту. Поставити на вогонь. З моменту закипання суміш протушкувати на маленькому вогні близько 1 години, періодично помішуючи. Зняти ікру з вогню та подрібнити блендером до однорідного кремоподібного стану. Спробувати за смаком, якщо потрібно — додати спеції. Поставити на вогонь, перемішати, прикрити кришкою. Зазначимо, що суміш "стріляє", не лякайтеся. Дати прокипіти 5 хвилин. Викласти ікру в стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути, укутати і залишити до охолодження.

Також ми писали, як дуже швидко замаринувати кабачки кружечками на зиму. За рахунок того, що рецепт не передбачає приготування маринаду, витрачається мінімальна кількість часу.