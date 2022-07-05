Як закрити кабачкову ікру на зиму без зайвого клопоту: експресрецепт (відео)
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Натуральна ікра з кабачків набагато смачніша за куплену в супермаркеті
Сезон кабачків у самому розпалі. Саме час готувати "закрутки" із цим овочем. На зиму можна не лише замаринувати кабачки у вигляді незвичайної закуски, а й приготувати з кабачків ікру. Домашня кабачкова ікра набагато смачніша, а головне корисніша за магазинну альтернативу. До того ж, закрити її не складе особливих труднощів.
Як передає "Телеграф", рецептом кабачкової ікри на зиму ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Такий спосіб приготування дуже зрозумілий і не вимагатиме багато часу і зайвого клопоту. Кабачкову ікру можна готувати як із свіжою подачею, так і консервувати на зиму.
Складові:
- 1,5 кг кабачків;
- 500 г помідорів;
- 300 г моркви;
- 500 г солодкого перцю;
- 300 г цибулі;
- 3 зубчики часнику;
- 50 г томатної пасти;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. солі;
- 2 г лимонної кислоти;
- 100 мл води.
Спосіб приготування:
- Усі овочі ретельно промити, очистити. Кабачки очистити від шкірки та насіння, порізати кубиками. Перець і помідори – теж кубиками. Моркву натерти на тертці, порізати цибулю кубиками.
- Всі овочі по черзі обсмажити на невеликій кількості олії до напівготовності.
- Лимонну кислоту розчинити у 2 ч. ложках води. Залишок води вилити в томатну пасту.
- Перенести овочі в каструлю, в якій готуватимете ікру. Додати сіль, цукор, перець, лимонну кислоту, подрібнений часник і томатну пасту.
- Поставити на вогонь. З моменту закипання суміш протушкувати на маленькому вогні близько 1 години, періодично помішуючи.
- Зняти ікру з вогню та подрібнити блендером до однорідного кремоподібного стану. Спробувати за смаком, якщо потрібно — додати спеції.
- Поставити на вогонь, перемішати, прикрити кришкою. Зазначимо, що суміш "стріляє", не лякайтеся. Дати прокипіти 5 хвилин.
- Викласти ікру в стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути, укутати і залишити до охолодження.
Також ми писали, як дуже швидко замаринувати кабачки кружечками на зиму. За рахунок того, що рецепт не передбачає приготування маринаду, витрачається мінімальна кількість часу.