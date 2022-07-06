Сирна запіканка, яка завжди виходить: простіше рецепту немає (відео)

Цю запіканку люблять усі

Сирна запіканка готується неймовірно просто, а щоб вона була пишною – додайте в неї крохмаль, який, до речі, використовують у випічці, щоб довго не черствіла. Така домашня запіканка з сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.

Як пише "Телеграф", рецептом ідеальної сирної запіканки ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За словами кулінара, це надзвичайно легкий, смачний та корисний десерт, який під силу кожній господині.

Складові:

сир кисломолочний — 1500 г

цукор – 180 г

ванільний цукор — 16 г

молоко – 250 мл

яйця – 4 шт.

крохмаль – 80 г

родзинки — 100 г

Спосіб приготування:

Поєднати молоко, яйця, крохмаль. Перебити все блендером. Використовуйте домашній кисломолочний сир або сир з магазину, але з високим відсотком жирності. Перемолоти сир у чаші комбайна або за допомогою м’ясорубки або блендера. Додати цукор та ванільний цукор. Влити яєчну суміш. Перемішати до однорідної маси. Повинна вийде легка кремоподібна текстура. Додати родзинки, заздалегідь пропарений окропом. За бажанням можете додати сухофрукти чи лимонну цедру. Застелити форму пергаментом та викласти туди сирну масу. Випікати запіканку при невисокій температурі (десь близько 160 градусів) протягом однієї години, поки вона не підрум’яниться. Охолодити запіканку у формі.

Запіканку можна доповнити будь-якими добавками на свій смак, що зробить її ще смачнішою.

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