Сирна запіканка, яка завжди виходить: простіше рецепту немає (відео)
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Цю запіканку люблять усі
Сирна запіканка готується неймовірно просто, а щоб вона була пишною – додайте в неї крохмаль, який, до речі, використовують у випічці, щоб довго не черствіла. Така домашня запіканка з сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави.
Як пише "Телеграф", рецептом ідеальної сирної запіканки ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За словами кулінара, це надзвичайно легкий, смачний та корисний десерт, який під силу кожній господині.
Складові:
- сир кисломолочний — 1500 г
- цукор – 180 г
- ванільний цукор — 16 г
- молоко – 250 мл
- яйця – 4 шт.
- крохмаль – 80 г
- родзинки — 100 г
Спосіб приготування:
- Поєднати молоко, яйця, крохмаль. Перебити все блендером.
- Використовуйте домашній кисломолочний сир або сир з магазину, але з високим відсотком жирності. Перемолоти сир у чаші комбайна або за допомогою м’ясорубки або блендера. Додати цукор та ванільний цукор. Влити яєчну суміш.
- Перемішати до однорідної маси. Повинна вийде легка кремоподібна текстура.
- Додати родзинки, заздалегідь пропарений окропом. За бажанням можете додати сухофрукти чи лимонну цедру.
- Застелити форму пергаментом та викласти туди сирну масу.
- Випікати запіканку при невисокій температурі (десь близько 160 градусів) протягом однієї години, поки вона не підрум’яниться.
- Охолодити запіканку у формі.
Запіканку можна доповнити будь-якими добавками на свій смак, що зробить її ще смачнішою.
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