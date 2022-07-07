Як приготувати шикарний торт без випічки: суперлегкий рецепт (відео)
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Приготувати тірамісу з полуницею просто, але виглядати торт буде дуже ефектно
Якщо ви чекаєте на гостей і не знаєте як без зайвого клопоту приготувати десерт — то варіант торту тірамісу для вас. Його можна зробити з полуницею, яка, до речі, підійде і для іншого легкого літнього десерту. Найголовніша перевага тірамісу в тому, що цей торт готується без випічки.
Як пише "Телеграф", рецептом полуничного тірамісу поділилася фудблогерка Марічка Репецька в Instagram. Десерт виходить легким, повітряним та неймовірно смачним. До того ж, за допомогою ягід вдається зробити розкішний декор.
Інгредієнти на форму з параметрами 21 на 29 см:
- 600 г полуниці (400 г на просочення, 200 на прикрасу)
- 200 г печива "Савоярді"
- 3 ст. л. цукру
- 250 мл вершків жирністю 33%
- 75 г цукрової пудри
- 250 г сиру маскарпоне
Спосіб приготування:
- До 400 г полуниці додати цукор і збити блендером.
- Збити вершки, щоб вони загуснули. Додати цукрову пудру, збити. Додати сир маскарпоне та збити масу до однорідності.
- Печиво змочити у полуниці та викласти у форму. Потім шар крему, потім знову печиво з полуницею і кремом.
- Прикрасити полуницею й поставити в холодильник на кілька годин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного торту, рецепт якого не передбачає цукор і борошно.