Як приготувати шикарний торт без випічки: суперлегкий рецепт (відео)

Приготувати тірамісу з полуницею просто, але виглядати торт буде дуже ефектно

Якщо ви чекаєте на гостей і не знаєте як без зайвого клопоту приготувати десерт — то варіант торту тірамісу для вас. Його можна зробити з полуницею, яка, до речі, підійде і для іншого легкого літнього десерту. Найголовніша перевага тірамісу в тому, що цей торт готується без випічки.

Як пише "Телеграф", рецептом полуничного тірамісу поділилася фудблогерка Марічка Репецька в Instagram. Десерт виходить легким, повітряним та неймовірно смачним. До того ж, за допомогою ягід вдається зробити розкішний декор.

Інгредієнти на форму з параметрами 21 на 29 см:

600 г полуниці (400 г на просочення, 200 на прикрасу)

200 г печива "Савоярді"

3 ст. л. цукру

250 мл вершків жирністю 33%

75 г цукрової пудри

250 г сиру маскарпоне

Спосіб приготування:

До 400 г полуниці додати цукор і збити блендером. Збити вершки, щоб вони загуснули. Додати цукрову пудру, збити. Додати сир маскарпоне та збити масу до однорідності. Печиво змочити у полуниці та викласти у форму. Потім шар крему, потім знову печиво з полуницею і кремом. Прикрасити полуницею й поставити в холодильник на кілька годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного торту, рецепт якого не передбачає цукор і борошно.