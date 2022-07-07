Як закрити огірки на зиму, щоб у них була хрумка скоринка: відмінний рецепт (відео)
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Цей рецепт огірків освоїть навіть новачок у "закришках"
Сезон зимових заготовок продовжується. Одні з найпоширеніших овочів, які ми закриваємо на зиму, – це огірки. Найчастіше їх маринують: це може бути як класичний рецепт, так і "закрутка" з огірків з куркумою, наприклад. Щоб огірки хрумтіли, перед консервацією їх необхідно потримати у воді кілька годин.
Як пише "Телеграф", рецептом маринованих огірків на зиму ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Овочі, приготовані таким способом, виходять дуже смачними та хрусткими. За словами кулінара, хрусткі мариновані огірочки взимку – справжнє літо у банці!
Інгредієнти на одну літрову банку:
- Огірки – 500 г
- Цукор – 1 ст. л. з гіркою
- Сіль – 1 ст. л. з гіркою
- Вода – 500 мл
- Оцет – 2 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Запашний перець — 3 горошки
- Хрін
- кріп
- Лавровий лист
Спосіб приготування:
- Огірки невеликого розміру залити холодною водою і залишити замочуватися на 2 години. Через дві години злити воду, а огірки добре помити. Насухо протерти овочі, відрізати носики та хвостики.
- На дно банки викласти листя хрону, часник, перець горошком, парасольку кропу й лавровий лист.
- Огірки викласти якомога щільніше. Залити повні банки окропом, накрити кришкою і дати огіркам постояти 10-15 хвилин. Залити огірки двічі. Втретє — залити маринадом.
- Щоб приготувати маринад, потрібно обережно злити воду з банок у каструлю. Додати цукор і сіль. Перемішати та закип’ятити. Після того, як маринад закипів, зняти з вогню та додати оцет. Залити огірки маринадом до країв горлечка, добре закрутити кришкою. Покласти банки з огірками під ковдру, щоби поступово остигали.
Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом кабачкової ікри на зиму. Вона виходить набагато смачнішою, ніж магазинна.