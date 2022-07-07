Як приготувати полуничне варення, щоби воно не вибухало: цей нюанс знають лише досвідчені господарки (відео)

Смак страви виходить незабутній, а полуничний аромат зачаровує

Сезон полуниці добігає кінця, але у вас ще є час встигнути робити "закрутки" з цією прекрасною ягодою на зиму. Заготовити полуницю можна у вигляді джему "Мармеладні ягідки" або ж дотримуватися більш традиційного способу — зробити варення. Дуже важливо правильно підійти до процесу приготування, щоби згодом банки зі смачністю не лопнули.

Як пише "Телеграф", рецептом полуничного варення на зиму ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Важливий момент, як зазначила кулінар, потрібно врахувати на початку кулінарного процесу. Для того, щоб варення не забродило і потім не вибухали банки, необхідно перш за все добре промити полуницю.

Складові:

1,5 кг полуниці

1,2 кг цукру

2 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Добре промити полуницю. Після цього перебрати й видалити хвостики. Ягоди мають бути цілі та стиглі. Великі ягоди розрізати на чотири частини, середні – на дві, а маленькі залишити повністю. Полуницю пересипати в ємність, додати цукор і лимонний сік. Все перемішати та поставити на вогонь. Довести до кипіння і проварити 15 хвилин на великому вогні, постійно помішуючи і знімаючи пінку, що утворюється. Потім зменшити вогонь і проварити ще 15 хвилин. Перелити варення з каструлі у чисті стерилізовані скляні банки. Накрити тару чистими стерилізованими кришками та щільно закупорити банки. Поставити банки з полуничним варенням у затишне місце, накривши їх ковдрою.

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