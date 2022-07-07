Як замаринувати помідори на зиму без оцту та стерилізації: суперлегкий рецепт (відео)
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Помідори за цим рецептом виходять дуже пікантними
Одна з топових "закруток" на зиму – мариновані помідори. Для цього використовують як класичний рецепт, так і варіант приготування без стерилізації. Більше того, якщо ви не хочете додавати в "закривашку" оцет, то це легко зробити.
Як пише "Телеграф", перевіреним рецептом маринованих помідорів з базиліком на зиму без оцту та стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, поєднання базиліка й томатів вважається класичним. Мариновані помідори з базиліком, заготовлені на зиму, набувають дуже привабливого пікантного смаку.
Інгредієнти на 3 літрові банки:
- 2 кг помідорів
- 2 гілочки базиліка
Для маринаду на 1,5 л води:
- 6 ст. ложок цукру
- 1 ст. ложка солі
- 1 ч. ложка лимонної кислоти
Спосіб приготування:
- У банки покласти по 5 листків базиліка та закласти помідори. Залити гарячою водою. Залишити на 20 хвилин.
- Злити воду й приготувати маринад. Додати 6 ст. ложок цукру та 1 ст. ложку солі. Довести до кипіння. Потім додати 1 ч. ложку лимонної кислоти.
- Залити маринадом помідори і закрити.
Як відомо, ще один топовий овоч для консервації на зиму – огірки. Головна фішка такої закуски – хрумка скоринка овочів. "Телеграф" розповідав, як готувати мариновані огірки, щоб вони приємно хрумтіли.