Як замаринувати помідори на зиму без оцту та стерилізації: суперлегкий рецепт (відео)

Помідори за цим рецептом виходять дуже пікантними

Одна з топових "закруток" на зиму – мариновані помідори. Для цього використовують як класичний рецепт, так і варіант приготування без стерилізації. Більше того, якщо ви не хочете додавати в "закривашку" оцет, то це легко зробити.

Як пише "Телеграф", перевіреним рецептом маринованих помідорів з базиліком на зиму без оцту та стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, поєднання базиліка й томатів вважається класичним. Мариновані помідори з базиліком, заготовлені на зиму, набувають дуже привабливого пікантного смаку.

Інгредієнти на 3 літрові банки:

2 кг помідорів

2 гілочки базиліка

Для маринаду на 1,5 л води:

6 ст. ложок цукру

1 ст. ложка солі

1 ч. ложка лимонної кислоти

Спосіб приготування:

У банки покласти по 5 листків базиліка та закласти помідори. Залити гарячою водою. Залишити на 20 хвилин. Злити воду й приготувати маринад. Додати 6 ст. ложок цукру та 1 ст. ложку солі. Довести до кипіння. Потім додати 1 ч. ложку лимонної кислоти. Залити маринадом помідори і закрити.

Як відомо, ще один топовий овоч для консервації на зиму – огірки. Головна фішка такої закуски – хрумка скоринка овочів. "Телеграф" розповідав, як готувати мариновані огірки, щоб вони приємно хрумтіли.