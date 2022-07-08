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З гречкою та картоплею: рецепт знаменитого та простого у приготуванні яворівського пирога

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати яворівський пиріг Новина оновлена 08 липня 2022, 10:45
Як приготувати яворівський пиріг

Готується такий пиріг не більше години

У світі безліч рецептів пирогів — як солодких, так і солоних. Смачним є і картопляний пиріг, і тертий яблучний пиріг. В Україні також славиться яворівський пиріг, який лише днями було додано до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини країни.

На честь цієї події український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом яворівського пирога — неймовірно знакової страви не лише Яворівщини, а й усієї Галичини.

"Прекрасна штука. Можна їсти з борщем, а можна на наступний день обсмажити та макати у холодну сметану", — зазначає кулінар.

Як приготувати яворівський пиріг — покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. муки для підпилу)
  • 1 склянка гречки
  • 8 картоплин
  • 2 невеликі цибулини (або 1 велика)
  • 160 г сиру
  • 2 яйця (1 – для змащування)
  • 4 ст. л. олії
  • за смаком сіль та перець

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Підсмажуємо на олії до легкої золотистої скоринки.
  2. Наперед варимо 1 склянку гречки до напівготовності, вона доготується вже разом із пирогом. Картоплю відварюємо до готовності в підсоленій воді і товчемо.
  3. Беремо велику миску, де змішуватимемо начинку. Викладаємо в миску картоплю і обсмажену цибулю.
  4. Всипаємо в миску до начинки напівготову гречку та вбиваємо яйце.
  5. Нарізаємо невеликими кубиками 160 г сиру та додаємо до начинки. Солимо і перчимо за смаком, перемішуємо начинку.
  6. Посипаємо дошку або стіл борошном і розкочуємо 2/3 тіста в довгий пласт.
  7. Викладаємо тісто у форму, начинку всередину і вирівняємо.
  8. Розкочуємо 1/3 тіста, що залишився, в тонкий пласт за розмірами форми і накриваємо пиріг.
  9. Тепер защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за межі форми, з верхнім шаром тіста.
  10. Змащуємо пиріг яйцем. Запікаємо пиріг у розігрітій до 40 хвилин духовці при температурі 180 градусів.

Раніше Євген Клопотенко ділився рецептом пирога з печерицями. Готується такий пиріг у духовці трохи не більше 40 хвилин.

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#Рецепти #Пироги #Євген Клопотенко