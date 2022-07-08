З гречкою та картоплею: рецепт знаменитого та простого у приготуванні яворівського пирога
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Готується такий пиріг не більше години
У світі безліч рецептів пирогів — як солодких, так і солоних. Смачним є і картопляний пиріг, і тертий яблучний пиріг. В Україні також славиться яворівський пиріг, який лише днями було додано до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини країни.
На честь цієї події український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом яворівського пирога — неймовірно знакової страви не лише Яворівщини, а й усієї Галичини.
"Прекрасна штука. Можна їсти з борщем, а можна на наступний день обсмажити та макати у холодну сметану", — зазначає кулінар.
Як приготувати яворівський пиріг — покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. муки для підпилу)
- 1 склянка гречки
- 8 картоплин
- 2 невеликі цибулини (або 1 велика)
- 160 г сиру
- 2 яйця (1 – для змащування)
- 4 ст. л. олії
- за смаком сіль та перець
Приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Підсмажуємо на олії до легкої золотистої скоринки.
- Наперед варимо 1 склянку гречки до напівготовності, вона доготується вже разом із пирогом. Картоплю відварюємо до готовності в підсоленій воді і товчемо.
- Беремо велику миску, де змішуватимемо начинку. Викладаємо в миску картоплю і обсмажену цибулю.
- Всипаємо в миску до начинки напівготову гречку та вбиваємо яйце.
- Нарізаємо невеликими кубиками 160 г сиру та додаємо до начинки. Солимо і перчимо за смаком, перемішуємо начинку.
- Посипаємо дошку або стіл борошном і розкочуємо 2/3 тіста в довгий пласт.
- Викладаємо тісто у форму, начинку всередину і вирівняємо.
- Розкочуємо 1/3 тіста, що залишився, в тонкий пласт за розмірами форми і накриваємо пиріг.
- Тепер защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за межі форми, з верхнім шаром тіста.
- Змащуємо пиріг яйцем. Запікаємо пиріг у розігрітій до 40 хвилин духовці при температурі 180 градусів.
Раніше Євген Клопотенко ділився рецептом пирога з печерицями. Готується такий пиріг у духовці трохи не більше 40 хвилин.