Тертий вишневий пиріг по-німецьки: рецепт випічки, яка користується великою популярністю

Пропонуємо до вашої уваги спосіб приготування штрейзельного вишневого пирога в духовці

Хто б відмовився від апетитного, свіжоспеченого пирога, якби вловив його солодкий аромат? Пиріг зі свіжими ягодами вище за всякі похвали. Його приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта зверху… Дивовижно! Представляємо рецепт тертого пирога з вишнями, який відомий у німців як штрейзельний вишневий пиріг.

Цю німецьку випічку можна приготувати із замороженими ягодами або навіть із варенням, пише vazhnoznat. Універсальний рецепт вишневого пирога стане в нагоді як влітку, так і взимку.

Як приготувати вишневий пиріг зі штрейзелем (крихтою) у духовці

Інгредієнти для тіста:

200 г вершкового масла

4 яйця

160 г цукру

дрібка солі

40 г картопляного крохмалю

1 ч. л. розпушувача

200 г пшеничного борошна

Інгредієнти для начинки:

600 г вишні без кісточок

1 ст. л. пшеничного борошна

1 ст. л. картопляного крохмалю

Інгредієнти для штрейзелю:

150 г пшеничного борошна

100 г цукру

100 г вершкового масла

щіпка ваніліну

Приготування:

Готуємо штрейзель. Просіюємо борошно і змішуємо його з цукром і ваніліном. Додаємо охолоджене вершкове масло. Потім перетріть руками все в крихту. Залишаємо в холодильнику. Розм’якшене вершкове масло та цукор збиваємо міксером, поки маса не стане пишною. Вводимо яйця, збиваємо після кожного додавання. Всипаємо попередньо просіяне борошно, сіль, крохмаль і розпушувач. Перемішуємо за допомогою міксера до однорідності, доки тісто не стане густим і ніжним. Готуємо начинку. Миємо вишню та видаляємо кісточки. Ягода має бути сухою, без соку. Сумішшю борошна та крохмалю пересипаємо вишню. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом і злегка посипаємо борошном. Викладаємо тісто, рівномірно розподіливши його по формі. Викладаємо зверху вишневу начинку та посипаємо ягоди штрейзелем. Відправляємо випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.

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