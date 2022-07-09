Тертий вишневий пиріг по-німецьки: рецепт випічки, яка користується великою популярністю
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Пропонуємо до вашої уваги спосіб приготування штрейзельного вишневого пирога в духовці
Хто б відмовився від апетитного, свіжоспеченого пирога, якби вловив його солодкий аромат? Пиріг зі свіжими ягодами вище за всякі похвали. Його приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта зверху… Дивовижно! Представляємо рецепт тертого пирога з вишнями, який відомий у німців як штрейзельний вишневий пиріг.
Цю німецьку випічку можна приготувати із замороженими ягодами або навіть із варенням, пише vazhnoznat. Універсальний рецепт вишневого пирога стане в нагоді як влітку, так і взимку.
Як приготувати вишневий пиріг зі штрейзелем (крихтою) у духовці
Інгредієнти для тіста:
- 200 г вершкового масла
- 4 яйця
- 160 г цукру
- дрібка солі
- 40 г картопляного крохмалю
- 1 ч. л. розпушувача
- 200 г пшеничного борошна
Інгредієнти для начинки:
- 600 г вишні без кісточок
- 1 ст. л. пшеничного борошна
- 1 ст. л. картопляного крохмалю
Інгредієнти для штрейзелю:
- 150 г пшеничного борошна
- 100 г цукру
- 100 г вершкового масла
- щіпка ваніліну
Приготування:
- Готуємо штрейзель. Просіюємо борошно і змішуємо його з цукром і ваніліном. Додаємо охолоджене вершкове масло. Потім перетріть руками все в крихту. Залишаємо в холодильнику.
- Розм’якшене вершкове масло та цукор збиваємо міксером, поки маса не стане пишною. Вводимо яйця, збиваємо після кожного додавання. Всипаємо попередньо просіяне борошно, сіль, крохмаль і розпушувач. Перемішуємо за допомогою міксера до однорідності, доки тісто не стане густим і ніжним.
- Готуємо начинку. Миємо вишню та видаляємо кісточки. Ягода має бути сухою, без соку. Сумішшю борошна та крохмалю пересипаємо вишню.
- Форму для випікання змащуємо вершковим маслом і злегка посипаємо борошном. Викладаємо тісто, рівномірно розподіливши його по формі. Викладаємо зверху вишневу начинку та посипаємо ягоди штрейзелем. Відправляємо випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.
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