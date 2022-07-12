З’їсте до останньої банки: як закрити на зиму кабачки, щоб вони були пряними (відео)

Вам точно сподобається цей оригінальний рецепт "закрутки" з кабачком

Сезон кабачків у самому розпалі, тому потрібно встигнути заготовити цей овоч на зиму. Наприклад, їх легко та швидко замаринувати зі спеціями. Завдяки пряній заправці з перцю, часнику та хрону кабачки виходять хрусткі й ароматні. Пікантність можна коригувати, додаючи менше гострого перцю.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачків у пряній заправці на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму Youtube-каналі. За її словами, кабачки, заготовлені у такий спосіб, з’їдаються до останньої банки.

Інгредієнти на 6 банок об’ємом по 0,5 л:

кабачки – 2 кг

Заправка:

болгарський перець – 3 шт.

гострий перець – 0,5 шт.

часник – 1 гол.

корінь хрону – 1 шт.

запашний перець – 1 ч. ложка

лавровий лист – 4 шт.

коріандр у зернах – 1 ч. ложка

Маринад:

вода – 2 л

сіль – 2 ст. ложки

оцет – 200 мл

цукор — 200 г

Спосіб приготування:

Подрібнити болгарський і гострий перець, корінь хрону, голівку часнику, лавровий лист, запашний перець і коріандр у зернах за допомогою блендера чи м’ясорубки до формування кашки. Розкласти суміш по банках, у кожну — по одній столовій ложці. Порізати кружечками кабачки по 0,5 см завтовшки. Закласти кабачки в банку якомога щільніше. Для маринаду з’єднати воду, оцет, цукор і сіль. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор розчинилися. Залити гарячим маринадом кабачки. Прикрити чистими кришками та простерилізувати протягом 10 хвилин. Стерилізовані кабачки герметично закрити кришками. Перевернути та залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

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