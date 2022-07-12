З’їсте до останньої банки: як закрити на зиму кабачки, щоб вони були пряними (відео)
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Вам точно сподобається цей оригінальний рецепт "закрутки" з кабачком
Сезон кабачків у самому розпалі, тому потрібно встигнути заготовити цей овоч на зиму. Наприклад, їх легко та швидко замаринувати зі спеціями. Завдяки пряній заправці з перцю, часнику та хрону кабачки виходять хрусткі й ароматні. Пікантність можна коригувати, додаючи менше гострого перцю.
Як передає "Телеграф", рецептом кабачків у пряній заправці на зиму поділилася фудблогерка Лілія Цвіт на своєму Youtube-каналі. За її словами, кабачки, заготовлені у такий спосіб, з’їдаються до останньої банки.
Інгредієнти на 6 банок об’ємом по 0,5 л:
- кабачки – 2 кг
Заправка:
- болгарський перець – 3 шт.
- гострий перець – 0,5 шт.
- часник – 1 гол.
- корінь хрону – 1 шт.
- запашний перець – 1 ч. ложка
- лавровий лист – 4 шт.
- коріандр у зернах – 1 ч. ложка
Маринад:
- вода – 2 л
- сіль – 2 ст. ложки
- оцет – 200 мл
- цукор — 200 г
Спосіб приготування:
- Подрібнити болгарський і гострий перець, корінь хрону, голівку часнику, лавровий лист, запашний перець і коріандр у зернах за допомогою блендера чи м’ясорубки до формування кашки.
- Розкласти суміш по банках, у кожну — по одній столовій ложці.
- Порізати кружечками кабачки по 0,5 см завтовшки. Закласти кабачки в банку якомога щільніше.
- Для маринаду з’єднати воду, оцет, цукор і сіль. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор розчинилися.
- Залити гарячим маринадом кабачки.
- Прикрити чистими кришками та простерилізувати протягом 10 хвилин.
- Стерилізовані кабачки герметично закрити кришками. Перевернути та залишити охолоджуватися до кімнатної температури.
Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринування помідорів без стерилізації.