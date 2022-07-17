Рус

Що потрібно зробити, щоб варення було густим: хитрощі досвідчених домогосподарок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5583
Щоб приготувати смачне варення, потрібно знати деякі правила.
Щоб приготувати смачне варення, потрібно знати деякі правила.

Є кілька способів, як досягти потрібної густоти та консистенції варення.

Липень – час нескінченних засолок та заготовок на зиму. Домогосподарки активно готують запаси на зиму, готуючи компоти, варення та джеми, а також закриваючи у банки різні овочі. Раніше ми писали, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку, а тепер розповімо, як зробити так, щоб у процесі варіння варення добре загуснуло.

Щоб не зіпсувати солодке та смачне варення, потрібно знати прості правила його приготування, пише prostoway. Тому якщо варення вийшло рідким і не густіє, не варто засмучуватися, адже є прості способи, як досягти потрібної густоти та консистенції.

Як правильно загустити варення

  • Перше — це при варінні варення потрібно вибирати правильні фрукти. Це означає, що варто брати не стиглі фрукти, а недозрілі, адже в них більше желеутворювальних речовин.
  • Друга хитрість – це лимон, а точніше лимонний сік. Достатньо додати його лише невелику кількість для густоти.
  • І третє, найкраще варити варення з ягід і цукру, але без води. Для цього ягоди засипають цукром і чекають, коли вони пустять сік, і тільки після цього можна приступати до варіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму цвітну капусту. Рецепт здивує простотою.

Теги:
#Рецепт #Варення #Лайфхак