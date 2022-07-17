Що потрібно зробити, щоб варення було густим: хитрощі досвідчених домогосподарок

Є кілька способів, як досягти потрібної густоти та консистенції варення.

Липень – час нескінченних засолок та заготовок на зиму. Домогосподарки активно готують запаси на зиму, готуючи компоти, варення та джеми, а також закриваючи у банки різні овочі. Раніше ми писали, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку, а тепер розповімо, як зробити так, щоб у процесі варіння варення добре загуснуло.

Щоб не зіпсувати солодке та смачне варення, потрібно знати прості правила його приготування, пише prostoway. Тому якщо варення вийшло рідким і не густіє, не варто засмучуватися, адже є прості способи, як досягти потрібної густоти та консистенції.

Як правильно загустити варення

Перше — це при варінні варення потрібно вибирати правильні фрукти. Це означає, що варто брати не стиглі фрукти, а недозрілі, адже в них більше желеутворювальних речовин.

Друга хитрість – це лимон, а точніше лимонний сік. Достатньо додати його лише невелику кількість для густоти.

І третє, найкраще варити варення з ягід і цукру, але без води. Для цього ягоди засипають цукром і чекають, коли вони пустять сік, і тільки після цього можна приступати до варіння.

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