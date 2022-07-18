Як закрити огірки на зиму, щоб вони були соковитими та хрусткими: суперпростий рецепт (відео)

Заготувати найсмачніші огірки на зиму простіше простого

Головна "фішка" маринованих огірків — хрумка скоринка. Одна з секретних хитрощів при приготуванні популярної "закрутки", якою користуються досвідчені кулінари, попереднє замочування огірків у воді. Крім того, для закриття на зиму краще вибирати молоді плоди невеликих розмірів.

Рецептом маринованих огірків із цибулею на зиму ділиться кулінарний блог "Смачна їжа" на Youtube. За словами кулінара, огірки, заготовлені в такий спосіб, виходять хрусткими та соковитими. Такі овочі ідеально підійдуть для приготування салатів, у тому числі святкових.

Інгредієнти для однієї літрової банки:

500 г огірків

1 цибуля

10 горошків чорного перцю

1 лавровий лист

1 ст. ложка солі

2 ст. ложки цукру

4 ст. ложки 9-відсоткового оцту

Спосіб приготування:

Замочити огірки на 1 годину у воді. Після цього вимити їх, обрізати з двох сторін, щоб маринад легше проникав усередину. Простерилізувати банки. На дно банки покласти лавровий лист, перець горошком і цибулю (нарізану півкільцями). Закласти у банки огірки. Додати сіль та цукор. Залити огірки окропом (не до кінця, залишити місце для оцту), додати 4 ст. ложки оцту. Якщо потрібно, долити воду, щоб огірки були повністю покриті. Поставити стерилізувати, поки огірки не змінять колір (приблизно на 4-5 хвилин після закипання води). Дістати огірки та закрити. Перевернути банки, укрити ковдрою на 2 години.

Раніше "Телеграф" поділився експресрецептом огірків на зиму в банках, які ніколи не вибухають. Не потрібно додавати ні оцет, ні цукор.