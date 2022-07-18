Як швидко і без зайвого клопоту закрити баклажани на зиму: чудовий рецепт (відео)

Закуска з баклажанів прикрасить будь-який святковий стіл

Баклажани виходять дуже смачними, навіть якщо їх маринувати лише 15-20 хвилин. Не менш дивовижний смак овочів вийде і у разі заготівлі на зиму. Існує чимало рецептів "закруток" з баклажанів, один із популярних — закуска "Вогник".

Рецептом консервованих баклажанів на зиму ділиться кулінарний блог "Смачна їжа" на Youtube. За словами кулінара, закуска "Вогник" дуже популярна на будь-якому святковому столі, особливо в зимову новорічну пору. "Закрутка" виходить дуже смачною та гострою.

Складові:

6 кг баклажанів

10 шт. (1400 г) солодкого червоного перцю

1 гострий перець

1 склянка (180 г) часнику

1 склянка (200 г) цукру

1 склянка (250 мл) 9-відсоткового оцту

1 ст. ложка солі для маринаду

1 л олії

Спосіб приготування:

Овочі промити та почистити. Баклажани нарізати кружечками завтовшки близько 1 см, посолити, перемішати і відставити убік на 1-1,5 години. Протягом цього часу баклажани пустять сік і з них вийде гіркота. Злити сік із баклажанів. Обсмажити кружечки баклажанів на середньому вогні. Залишити баклажани охолонути. Для маринаду перемолоти солодкий перець, часник і гіркий перець на м’ясорубці. До суміші додати сіль, цукор та оцет. Цю суміш довести до кипіння. Обсмажені шматочки баклажанів обмокнути в соус невеликими порціями і скласти в заздалегідь простерилізовані банки. Якщо залишився соус, можна підлити його у банки зверху. Заповнені банки простерилізують 25 хвилин з моменту закипання води в ємності. Закрити гарячі банки кришками, перевернути догори дном і залишити до охолодження.

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