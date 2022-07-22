Виходять дуже хрусткі та гострі: рецепт консервованих огірків з кетчупом чилі від Клопотенка
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Щоб смак був трохи пікантнішим, вибираємо гострий кетчуп чилі
Сезон зимових заготівель продовжується. Огірки є одними із найпоширеніших овочів, які ми консервуємо на зиму. Найчастіше огірки маринують за класичним рецептом, проте є багато інших способів маринування.
Рецептом консервованих огірків із кетчупом чилі поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Овочі, приготовані таким способом, виходять дуже смачними, хрусткими та гостренькими.
Як замаринувати огірки з кетчупом чилі
Інгредієнти на банку 750 мл, 400 г огірків:
- 1 склянка води
- 2 ст. л. оцту
- 1 ч. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 1,5 ст. л. кетчупу чилі
- ¼ ч. л. сухого імбиру
- 1 бутон гвоздики
- 1 горошина духмяного перцю
- 2-3 горошини чорного перцю
- 2 лаврових листи
Приготування:
- Ретельно вимийте 400 г огірків.
- У розігріту до 180 градусів духовку поставте банку на 20 хвилин для стерилізації.
- Готуємо маринад. У велику каструлю влийте склянку води, всипте 1 ч. л. солі та 2 ст. л. цукру.
- Додайте 1,5 ст. л. кетчупу чилі, всипте ¼ ч. л. сухого імбиру та влийте 2 ст. л. оцту. Додайте 1 бутон гвоздики, 1 горошину запашного перцю, 2-3 горошини чорного перцю та 2 лаврові листки.
- Проваріть на невеликому вогні близько 3-5 хвилин, сіль і цукор повинні розчинитися.
- У стерилізовану банку щільно викладіть огірки та залийте гарячим маринадом. Окремо прокип’ятіть кришку і добре закоркуйте банку. Поставте в каструлю з окропом для стерилізації ще на 10-15 хвилин.
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