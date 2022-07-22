Виходять дуже хрусткі та гострі: рецепт консервованих огірків з кетчупом чилі від Клопотенка

Щоб смак був трохи пікантнішим, вибираємо гострий кетчуп чилі

Сезон зимових заготівель продовжується. Огірки є одними із найпоширеніших овочів, які ми консервуємо на зиму. Найчастіше огірки маринують за класичним рецептом, проте є багато інших способів маринування.

Рецептом консервованих огірків із кетчупом чилі поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. Овочі, приготовані таким способом, виходять дуже смачними, хрусткими та гостренькими.

Як замаринувати огірки з кетчупом чилі

Інгредієнти на банку 750 мл, 400 г огірків:

1 склянка води

2 ст. л. оцту

1 ч. л. солі

2 ст. л. цукру

1,5 ст. л. кетчупу чилі

¼ ч. л. сухого імбиру

1 бутон гвоздики

1 горошина духмяного перцю

2-3 горошини чорного перцю

2 лаврових листи

Приготування:

Ретельно вимийте 400 г огірків. У розігріту до 180 градусів духовку поставте банку на 20 хвилин для стерилізації. Готуємо маринад. У велику каструлю влийте склянку води, всипте 1 ч. л. солі та 2 ст. л. цукру. Додайте 1,5 ст. л. кетчупу чилі, всипте ¼ ч. л. сухого імбиру та влийте 2 ст. л. оцту. Додайте 1 бутон гвоздики, 1 горошину запашного перцю, 2-3 горошини чорного перцю та 2 лаврові листки. Проваріть на невеликому вогні близько 3-5 хвилин, сіль і цукор повинні розчинитися. У стерилізовану банку щільно викладіть огірки та залийте гарячим маринадом. Окремо прокип’ятіть кришку і добре закоркуйте банку. Поставте в каструлю з окропом для стерилізації ще на 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, які огірки використовуватиме для консервації цього літа.