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А ви куштували пишні дріжджові оладки? Простий рецепт смачної страви від Лізи Глінської

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати солоні оладки на дріжджах Новина оновлена 23 липня 2022, 10:44
Як приготувати солоні оладки на дріжджах

Оладки вийдуть смачними, пишними та рум’яними.

Цю страву обожнюють в кожній оселі. Солодкі оладки чи солоні — вони завжди піднімають настрій своїм ароматом, а якщо вони ще й виходять повітряними та золотистими, политі сметанкою чи медом — зададуть тон на цілий день!

Хороший рецепт оладок на дріжджах, яким поділилася український кулінар Ліза Глінська, — своєрідне надбання і гордість домашнього кухаря. Такими оладками можна ситно нагодувати кожного члена сім'ї чи гостей.

Як приготувати солоні оладки на дріжджах

Інгредієнти:

  • 200 мл молока (0,8 склянки)
  • 5 г цукру (0,5 ч. л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)
  • 2 г сухих дріжджів
  • 150 г борошна (6 ст. л. з гіркою)
  • 20 мл олії (1 ст. л.)
  • дрібка солі
  • олія для смаження

Приготування:

  1. Готуємо тісто. Просійте борошно через сито, додайте цукор і сухі дріжджі. Змішайте, відставте на 10 хв.
  2. Додайте сіль, тепле молоко та олію. Перемішайте до однорідності.
  3. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником, залиште тісто підходити в теплому місці без протягів 30-40 хв.
  4. Готуємо оладки. Розігрійте сковорідку з олією, викладіть ложкою тісто.
  5. Обсмажте до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Викладіть готові оладки на паперовий рушник.

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#Оладки #Рецепти #Ліза Глінська