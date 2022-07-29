Як зробити кабачкові оладки ще смачнішими: Клопотенко рекомендує додати всього 1 секретний інгредієнт

Страва готується просто, а виходить неймовірно смачною та ситною

З моменту початку сезону кабачків, одними з найпопулярніших страв стають саме страви з цим овочем. Тільки одна згадка про оладки, млинці з кабачків викликає апетит і змушує уяву малювати їх пишні, смачні форми.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати традиційні кабачкові оладки, додавши до них всього один інгредієнт — сушений кріп. "Хапайте сміливо і готуйте. Тим паче, що кабачкові оладки з кропом — це так по-українськи звучить, я прям не можу. То +10000000 у мільйонному ступені до смаку", — заявив кулінар.

Як приготувати кабачкові оладки з сушеним кропом

Пропорції: 1 кабачок, 1 яйце, столова ложка сметани, 3-4 столові ложки борошна. Сушений кріп — скільки ваша душа бажає, але у межах розумного. Потім можете піти далі і прокачувати смак кабачкових оладків, чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза.

Смажити треба в розігрітій олії десь по 1-2 хвилині з кожного боку.

Раніше український кулінар Ліза Глінська розповіла, як приготувати оладки із капусти. Цією стравою можна легко та швидко нагодувати всю родину.