Як приготувати єврейський святковий хліб — халу: класичний рецепт, з яким впорається будь-хто (відео)
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Хала виходить дуже пухкенькою і ситною
В мережі є досить багато рецептів різноманітної випічки, як то кажуть — на будь-який смак. Не дивлячись на те, що зараз саме сезон овочів і фруктів, від приготування домашньої випічки не відмовляється ніхто. В цьому матеріалі ділимось рецептом єврейського святкового хліба — хали. Про те, як приготувати смачний хліб на сковороді, ми розповідали раніше.
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко відмічає, що хала — це плетінка з 4 джгутів. Вона розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, аніж сам смак.
Як приготувати халу
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна
- 200 мл теплої води
- 25 г живих дріжджів
- 1 яйце
- 3 ст. л. цукру
- ½ ч. л. солі
- 2 ст. л. соняшникової олії
Для змащування:
- 1 яйце (жовток)
- 2 ст. л. води
- 1 дрібка солі
Для посипки:
- 1 ст. л. маку
- 1,5 ст. л. кунжуту
Приготування:
- У велику миску висипте 500 г борошна та розкришіть з одного боку миски 25 г живих дріжджів.
- З іншого боку миски, де немає дріжджів, всипте 3 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Краще, аби цукор та сіль не торкалися дріжджів.
- Зі сторони цукру вбийте у миску 1 яйце. Влийте 200 мл теплої води та 2 ст. л. соняшникової олії.
- Замісіть пружне еластичне тісто. Обімніть його в кулю, покладіть у миску та накрийте рушником. Залиште у теплому місці на 1 годину для першого підйому.
- Коли тісто підніметься приблизно удвічі, ще раз обімніть його та поділіть на чотири рівні частини. Розкачайте кожну кульку тіста у смужку довжиною приблизно 40 см.
- Заплетіть "косу" з 4 смужок. Для цього спочатку з’єднайте всі смужки разом за один кінець. Далі почніть формувати "косу". Спершу переплетіть смужки, виклавши третю на другу. Наступним кроком викладіть першу смужку зверху на другу. І останнє – переплетіть смужки так, щоб четверта опинилася під третьою. Далі продовжуйте переплітати смужки у цій послідовності, доки не доплетете. Кінці усіх чотирьох смужок з'єднайте між собою та обережно підгорніть.
- Перекладіть сформовану халу на деко, застелене пергаментом, та залиште на 40 хвилин для розстойки. Тим часом увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
- У мисочці змішайте яєчний жовток із 2 ст. л. води та дрібкою солі. Змастіть халу цією сумішшю. Зверху посипте 1 ст. л. маку та 1,5 ст. л. кунжуту.
- Випікайте халу приблизно 30-40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
А щоб хліб довго не черствів і не пліснявів, потрібно знати декілька хитрощів. Про них "Телеграф" писав в попередньому матеріалі.