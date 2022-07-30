Як приготувати єврейський святковий хліб — халу: класичний рецепт, з яким впорається будь-хто (відео)

Хала виходить дуже пухкенькою і ситною

В мережі є досить багато рецептів різноманітної випічки, як то кажуть — на будь-який смак. Не дивлячись на те, що зараз саме сезон овочів і фруктів, від приготування домашньої випічки не відмовляється ніхто. В цьому матеріалі ділимось рецептом єврейського святкового хліба — хали. Про те, як приготувати смачний хліб на сковороді, ми розповідали раніше.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко відмічає, що хала — це плетінка з 4 джгутів. Вона розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, аніж сам смак.

Як приготувати халу

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна

200 мл теплої води

25 г живих дріжджів

1 яйце

3 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

2 ст. л. соняшникової олії

Для змащування:

1 яйце (жовток)

2 ст. л. води

1 дрібка солі

Для посипки:

1 ст. л. маку

1,5 ст. л. кунжуту

Приготування:

У велику миску висипте 500 г борошна та розкришіть з одного боку миски 25 г живих дріжджів. З іншого боку миски, де немає дріжджів, всипте 3 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Краще, аби цукор та сіль не торкалися дріжджів. Зі сторони цукру вбийте у миску 1 яйце. Влийте 200 мл теплої води та 2 ст. л. соняшникової олії. Замісіть пружне еластичне тісто. Обімніть його в кулю, покладіть у миску та накрийте рушником. Залиште у теплому місці на 1 годину для першого підйому. Коли тісто підніметься приблизно удвічі, ще раз обімніть його та поділіть на чотири рівні частини. Розкачайте кожну кульку тіста у смужку довжиною приблизно 40 см. Заплетіть "косу" з 4 смужок. Для цього спочатку з’єднайте всі смужки разом за один кінець. Далі почніть формувати "косу". Спершу переплетіть смужки, виклавши третю на другу. Наступним кроком викладіть першу смужку зверху на другу. І останнє – переплетіть смужки так, щоб четверта опинилася під третьою. Далі продовжуйте переплітати смужки у цій послідовності, доки не доплетете. Кінці усіх чотирьох смужок з'єднайте між собою та обережно підгорніть. Перекладіть сформовану халу на деко, застелене пергаментом, та залиште на 40 хвилин для розстойки. Тим часом увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. У мисочці змішайте яєчний жовток із 2 ст. л. води та дрібкою солі. Змастіть халу цією сумішшю. Зверху посипте 1 ст. л. маку та 1,5 ст. л. кунжуту. Випікайте халу приблизно 30-40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

А щоб хліб довго не черствів і не пліснявів, потрібно знати декілька хитрощів. Про них "Телеграф" писав в попередньому матеріалі.