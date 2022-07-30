Як заготовити вишню без цукру та стерилізації банок: легкий рецепт для лінивих господинь

Найекономніший варіант заготівлі вишні у власному соку

Літо — це час різних ягід та фруктів. Зараз багато хто консервує з літніх дарів природи різні варення та смачні компоти, або ж просто заморожує ягоди, щоб готувати з ними в холодну пору.

Для тих людей, які завалені додатковими турботами окрім готування, "Телеграф" публікує найпростіший рецепт заготівлі вишні на зиму. Тут не потрібен цукор та стерилізація банок. Взимку такі ягоди можна використовувати для домашніх компотів або як начинку для смачних пиріжків та млинців.

Інгредієнти:

вишня

окріп

лимонна кислота

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Приготування:

Помийте банки. Вишні теж добре промийте і відберіть лише цілі плоди однакової стиглості. Ягоди можна закривати з кісточкою, а можна її заздалегідь видалити. Вишні викладаємо у чисті банки. Каструлю з водою ставимо на вогонь і чекаємо, поки вона закипить. Заливаємо окропом вишні, складені у банки. Накриваємо бляшаною кришкою, поки не закручуючи. Банки зверху обгортаємо теплою ковдрою і залишаємо на 20-30 хвилин. Коли банки трохи охолонуть, воду з вишень зливаємо у каструлю. До соку з-під вишень додаємо додатково 100 мл води. Ставимо каструлю на вогонь. Накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. У банки з вишнею додаємо лимонної кислоти на кінчику чайної ложки. Після закипання сиропу розливаємо його по банках. Накриваємо кришкою і закриваємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ягідно-фруктового компоту на зиму. Знадобляться тільки ягоди, фрукти та цукровий пісок.