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Кабачкове лечо на зиму: додайте всього 1 інгредієнт для пікантності і за вуха не відтягнеш

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Лечо з кабачків та болгарського перцю з часником
Лечо з кабачків та болгарського перцю з часником

Смачне поєднання кабачків та болгарського солодкого перцю

Лечо — чудова овочева закуска на зиму, яку люблять багато українців.

Варто лише приділити трохи часу для приготування заготівлі й смак літа залишиться з вами і взимку, коли ви відкриєте баночку заготовленого лечо. Рецептом кабачкового лечо поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Для пікантності страви візьмемо часник.

Як приготувати кабачкове лечо з часником

Інгредієнти на 2 кг кабачків:

  • 1 кг солодкого перцю
  • 15 зубчиків часнику
  • 1/2 склянки олії, 400 г томатної пасти
  • 5-6 горошин чорного перцю
  • 5-6 лаврового листя
  • 1/2 склянки 9%-го оцту
  • 2/3 склянки цукру
  • 1 ст. л. солі

Приготування:

  1. Кабачки чистимо від шкірки та насіння, нарізаємо кубиками. Солодкий перець миємо, видаляємо насіння, нарізаємо соломкою.
  2. З’єднуємо в каструлі кабачки та перець. Додаємо сіль, цукор, олію, томатну пасту і трохи води (1-2 склянки). Тушимо 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений часник, чорний перець, лавровий лист та оцет.
  3. Гаряче лечо розфасовуємо в стерилізовані банки, закриваємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму. Цих інгредієнтів влітку не бракує.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Консервація #Лечо