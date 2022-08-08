Рецепт хваленого абрикосового варення "Бурштинове": що може бути смачніше взимку
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Для когось цей рецепт може стати у новинку
Приготувати варення з абрикосів без кісточок на зиму не так вже й важко.
У цьому рецепті шматочки абрикоса після приготування стають прозорими, майже скляними, тому й назва у варення відповідна — "Бурштинове". Рецептом солодкої заготівлі на зиму поділилися на сайті vazhnoznat.
Як законсервувати варення з абрикосів на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг абрикосів
- 600-800 г цукру
Приготування:
- Готуємо посудину, в якій варитимемо варення. На дно ємності додаємо трохи води, щоб вона покрила дно. Всипаємо 2-3 ложки цукру із загальної кількості.
- Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки. Половинки фруктів перекладаємо в ємність для варіння. Розрізати їх на тонкі часточки не потрібно.
- Зверху засипаємо абрикоси цукром.
- Посуд з абрикосами ставимо на мінімальний вогонь. Коли утворюється сироп, ємність знімаємо з вогню, навіть якщо весь цукор не розтанув.
- Варення, навіть не доведене до закипання, залишаємо на кілька годин. Потім знову ставимо на мінімальний вогонь та доводимо до кипіння. Після появи пухирців знімаємо з вогню. Варення краще не перемішувати, просто крутимо посудину в руках, щоб половинки абрикосів відокремлювалися один від одного. Залишаємо варення на 8-10 годин.
- Знову ставимо варення на вогонь та доводимо до кипіння.
- Миємо та стерилізуємо банки та кришки. Переливаємо туди варення та закручуємо. Зберігаємо у прохолодному темному місці.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитих абрикосів у сиропі на зиму. Фруктова заготівля допоможе при приготуванні в зимовий час тортів та інших десертів.