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Рецепт хваленого абрикосового варення "Бурштинове": що може бути смачніше взимку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати варення з абрикосів Бурштинове — простий рецепт
Як приготувати варення з абрикосів Бурштинове — простий рецепт

Для когось цей рецепт може стати у новинку

Приготувати варення з абрикосів без кісточок на зиму не так вже й важко.

У цьому рецепті шматочки абрикоса після приготування стають прозорими, майже скляними, тому й назва у варення відповідна — "Бурштинове". Рецептом солодкої заготівлі на зиму поділилися на сайті vazhnoznat.

Як законсервувати варення з абрикосів на зиму

Інгредієнти:

  • 1 кг абрикосів
  • 600-800 г цукру

Приготування:

  1. Готуємо посудину, в якій варитимемо варення. На дно ємності додаємо трохи води, щоб вона покрила дно. Всипаємо 2-3 ложки цукру із загальної кількості.
  2. Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки. Половинки фруктів перекладаємо в ємність для варіння. Розрізати їх на тонкі часточки не потрібно.
  3. Зверху засипаємо абрикоси цукром.
  4. Посуд з абрикосами ставимо на мінімальний вогонь. Коли утворюється сироп, ємність знімаємо з вогню, навіть якщо весь цукор не розтанув.
  5. Варення, навіть не доведене до закипання, залишаємо на кілька годин. Потім знову ставимо на мінімальний вогонь та доводимо до кипіння. Після появи пухирців знімаємо з вогню. Варення краще не перемішувати, просто крутимо посудину в руках, щоб половинки абрикосів відокремлювалися один від одного. Залишаємо варення на 8-10 годин.
  6. Знову ставимо варення на вогонь та доводимо до кипіння.
  7. Миємо та стерилізуємо банки та кришки. Переливаємо туди варення та закручуємо. Зберігаємо у прохолодному темному місці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитих абрикосів у сиропі на зиму. Фруктова заготівля допоможе при приготуванні в зимовий час тортів та інших десертів.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Варення #Абрикоси #Консервація