Рецепт хваленого абрикосового варення "Бурштинове": що може бути смачніше взимку

Для когось цей рецепт може стати у новинку

Приготувати варення з абрикосів без кісточок на зиму не так вже й важко.

У цьому рецепті шматочки абрикоса після приготування стають прозорими, майже скляними, тому й назва у варення відповідна — "Бурштинове". Рецептом солодкої заготівлі на зиму поділилися на сайті vazhnoznat.

Як законсервувати варення з абрикосів на зиму

Інгредієнти:

1 кг абрикосів

600-800 г цукру

Приготування:

Готуємо посудину, в якій варитимемо варення. На дно ємності додаємо трохи води, щоб вона покрила дно. Всипаємо 2-3 ложки цукру із загальної кількості. Абрикоси миємо, розрізаємо навпіл і видаляємо кісточки. Половинки фруктів перекладаємо в ємність для варіння. Розрізати їх на тонкі часточки не потрібно. Зверху засипаємо абрикоси цукром. Посуд з абрикосами ставимо на мінімальний вогонь. Коли утворюється сироп, ємність знімаємо з вогню, навіть якщо весь цукор не розтанув. Варення, навіть не доведене до закипання, залишаємо на кілька годин. Потім знову ставимо на мінімальний вогонь та доводимо до кипіння. Після появи пухирців знімаємо з вогню. Варення краще не перемішувати, просто крутимо посудину в руках, щоб половинки абрикосів відокремлювалися один від одного. Залишаємо варення на 8-10 годин. Знову ставимо варення на вогонь та доводимо до кипіння. Миємо та стерилізуємо банки та кришки. Переливаємо туди варення та закручуємо. Зберігаємо у прохолодному темному місці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитих абрикосів у сиропі на зиму. Фруктова заготівля допоможе при приготуванні в зимовий час тортів та інших десертів.