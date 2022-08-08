"Красиві, зелені, сезонні та легкі": Ярославський поділився рецептом оладок із цукіні

Секрет страви у великій кількості зелені

Оладки — відмінний варіант для сніданку та обіду. Вони не вимагають якихось незвичайних інгредієнтів і дуже швидко готуються. Якщо звичайні оладки або кабачкові млинці вам вже набридли, тоді можете приготувати оладки з цукіні.

Рецептом таких оладок поділився український шеф-кухар, суддя "МастерШефу" Володимир Ярославський. "Як зробити красиві, зелені, сезонні та легкі оладки з цукіні? Мій секрет у великій кількості зелені!… Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, яйцями пашот та лососем. Або ж як душа забажає! Рекомендую при подачі поливати ароматною оливковою олією", — поділився кулінар.

Як приготувати оладки з цукіні

Інгредієнти:

220 г цукіні (можете взяти звичайний кабачок)

25 г листя шпинату

10 г листя петрушки чи іншої зелені

25 г молодої білої цибулі (можна замінити на ріпчасту чи шалот, або взяти білі частини зеленої)

1 велике яйце

40 г борошна

4 г солі

Приготування:

Можете замінити звичайне борошно на вівсяне, але беріть його вдвічі більше. У такому випадку дайте готовій суміші постояти хвилин 20-30, щоб борошно набухло. Можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть мелений чорний перець за бажанням. Нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень та шпинат подрібніть у звичайному блендері (з плоским горизонтальним ножем). Але не до кінця — не до стану смузі, а просто до дрібних шматочків — це важливо. Додайте інші інгредієнти, перемішайте та обсмажуйте на антипригарній сковорідці або на млинниці. Викладайте суміш не надто тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки просмажились. Робимо це на середньому вогні до рум'яності — хвилини 3 з одного та іншого боку. Можна поставити страву доходити у духову шафу на 5 хвилин. Але можна не морочитися, а просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хв з двох сторін. Ось тут треба акуратно працювати лопаткою.

З моменту початку сезону кабачків одними з найпопулярніших страв стають саме страви з цим овочем. Раніше рецептом незвичайних кабачкових оладок поділився Євген Клопотенко.