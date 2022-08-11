Пісний медівник до свят: як приготувати, щоб сподобалось всім членам сім'ї

Це смачний та ароматний, пряний пиріг

Вже в цю неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято — Медовий спас чи Маковея. Також в цього дня розпочинається Успенський піст, який за своєю строгістю прирівнюється до Великого посту. Тому рецепт найсмачнішого пісного медовика буде в самий раз до свят.

Часу на його приготування йде зовсім мало, а в результаті отримуємо чудовий десерт. Рецептом солодкого пирога поділилась кулінарний блогер Наталя Білак в Інстаграмі.

Як приготувати пісний медівник

Інгредієнти:

1 склянка цукру

1 склянка води

2 ст.л. меду

1 ч.л. соди

0, 5 ч.л. лимонного соку

2 ст.л. какао чи розчинної кави

Кориця – на кінчику ложки

Кардамон – на кінчику ложки

0, 5 склянки родзинок

0,5 склянки горіхів

0, 5 склянки олії

2 ст.л. олії для змащування форми

Приготування:

У миску висипте цукор, налийте воду і олію, покладіть мед і тримайте на вогні до повного розчинення цукру і меду. У суміш, що остигла до 30-40ºС, всипте соду, погашену лимонним соком, какао (каву) і прянощі. Ретельно перемішайте тісто, щоб не залишилося грудок. Додайте горіхи, родзинки і борошно. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану. Випікайте в формі, змащеній олією і посипаній борошном, при 180°C.

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