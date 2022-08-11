Пісний медівник до свят: як приготувати, щоб сподобалось всім членам сім'ї
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Це смачний та ароматний, пряний пиріг
Вже в цю неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято — Медовий спас чи Маковея. Також в цього дня розпочинається Успенський піст, який за своєю строгістю прирівнюється до Великого посту. Тому рецепт найсмачнішого пісного медовика буде в самий раз до свят.
Часу на його приготування йде зовсім мало, а в результаті отримуємо чудовий десерт. Рецептом солодкого пирога поділилась кулінарний блогер Наталя Білак в Інстаграмі.
Як приготувати пісний медівник
Інгредієнти:
- 1 склянка цукру
- 1 склянка води
- 2 ст.л. меду
- 1 ч.л. соди
- 0, 5 ч.л. лимонного соку
- 2 ст.л. какао чи розчинної кави
- Кориця – на кінчику ложки
- Кардамон – на кінчику ложки
- 0, 5 склянки родзинок
- 0,5 склянки горіхів
- 0, 5 склянки олії
- 2 ст.л. олії для змащування форми
Приготування:
- У миску висипте цукор, налийте воду і олію, покладіть мед і тримайте на вогні до повного розчинення цукру і меду.
- У суміш, що остигла до 30-40ºС, всипте соду, погашену лимонним соком, какао (каву) і прянощі. Ретельно перемішайте тісто, щоб не залишилося грудок.
- Додайте горіхи, родзинки і борошно. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.
- Випікайте в формі, змащеній олією і посипаній борошном, при 180°C.
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