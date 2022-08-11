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Пісний медівник до свят: як приготувати, щоб сподобалось всім членам сім'ї

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати пісний медівник Новина оновлена 11 серпня 2022, 14:21
Як приготувати пісний медівник

Це смачний та ароматний, пряний пиріг

Вже в цю неділю, 14 серпня, відзначається важливе церковне свято — Медовий спас чи Маковея. Також в цього дня розпочинається Успенський піст, який за своєю строгістю прирівнюється до Великого посту. Тому рецепт найсмачнішого пісного медовика буде в самий раз до свят.

Часу на його приготування йде зовсім мало, а в результаті отримуємо чудовий десерт. Рецептом солодкого пирога поділилась кулінарний блогер Наталя Білак в Інстаграмі.

Як приготувати пісний медівник

Інгредієнти:

  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка води
  • 2 ст.л. меду
  • 1 ч.л. соди
  • 0, 5 ч.л. лимонного соку
  • 2 ст.л. какао чи розчинної кави
  • Кориця – на кінчику ложки
  • Кардамон – на кінчику ложки
  • 0, 5 склянки родзинок
  • 0,5 склянки горіхів
  • 0, 5 склянки олії
  • 2 ст.л. олії для змащування форми

Приготування:

  1. У миску висипте цукор, налийте воду і олію, покладіть мед і тримайте на вогні до повного розчинення цукру і меду.
  2. У суміш, що остигла до 30-40ºС, всипте соду, погашену лимонним соком, какао (каву) і прянощі. Ретельно перемішайте тісто, щоб не залишилося грудок.
  3. Додайте горіхи, родзинки і борошно. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.
  4. Випікайте в формі, змащеній олією і посипаній борошном, при 180°C.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати незамінний атрибут Маковея — булочки з маком.

Теги:
#Рецепти #Медовий Спас #Маковей #Успенський піст