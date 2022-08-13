Традиційна страва української кухні: як приготувати смачні макові шулики на Маковія-2022
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Ці макові шулики смачніші за будь-які пиріжки
Шулики — це традиційна страва, без якої не обходиться жодне свято Маковія, або Медовий Спас. Щоб підтримувати українські традиції, "Телеграф" пропонує приготувати страву, яка по-справжньому подарує атмосферу свята та стане окрасою вашого столу.
Фудблогер Ірина Савчук (ira_momm) на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася рецептом традиційних макових шуликів. Вони смачніші за будь-які пиріжки, і до того ж легкі в приготуванні.
Як приготувати шулики з маком
Інгредієнти:
- Мука — 350 г
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 1 ст.л.
- Сіль — 1/3 ст.л.
- Кефір — 250 мл
- Сода — 1 ч.л.
Для макової заливки:
- Мак – 100 г
- Окріп — 300 мл
- Мед — 6 ст.л. (можна замінити цукром)
Приготування:
- Яйце, сіль і цукор добре розмішати. Додати кефір, ще раз розмішати. Додати просіяну муку, соду, замісити м'яке тісто.
- Розділити тісто на 3 частини, накрити рушником, залишити на 10 хвилин відпочивати.
- Розкатати кожну частину в коло завтовшки близько 5 мм. Поколоти виделкою. Смажити на змащеній олією сковорідці під закритою кришкою до рум'яного кольору з двох сторін.
- Готуємо макову заливку. Мак перетерти. Залити окропом. Накрити кришкою і залишити запарюватись на 30 хвилин. Потім додати мед або цукор, розмішати.
- Коли смажені коржі схололи, розламати їх руками на маленькі частини і залити заливкою, розмішати.
- Дати постояти 10 хвилин і можна смакувати.
Нагадаємо, що на Маковія забороняється освячувати у храмах деякі продукти харчування та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.