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Традиційна страва української кухні: як приготувати смачні макові шулики на Маковія-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати шулики з маком — простий рецепт
Як приготувати шулики з маком — простий рецепт

Ці макові шулики смачніші за будь-які пиріжки

Шулики — це традиційна страва, без якої не обходиться жодне свято Маковія, або Медовий Спас. Щоб підтримувати українські традиції, "Телеграф" пропонує приготувати страву, яка по-справжньому подарує атмосферу свята та стане окрасою вашого столу.

Фудблогер Ірина Савчук (ira_momm) на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася рецептом традиційних макових шуликів. Вони смачніші за будь-які пиріжки, і до того ж легкі в приготуванні.

Як приготувати шулики з маком

Інгредієнти:

  • Мука — 350 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Сіль — 1/3 ст.л.
  • Кефір — 250 мл
  • Сода — 1 ч.л.

Для макової заливки:

  • Мак – 100 г
  • Окріп — 300 мл
  • Мед — 6 ст.л. (можна замінити цукром)

Приготування:

  1. Яйце, сіль і цукор добре розмішати. Додати кефір, ще раз розмішати. Додати просіяну муку, соду, замісити м'яке тісто.
  2. Розділити тісто на 3 частини, накрити рушником, залишити на 10 хвилин відпочивати.
  3. Розкатати кожну частину в коло завтовшки близько 5 мм. Поколоти виделкою. Смажити на змащеній олією сковорідці під закритою кришкою до рум'яного кольору з двох сторін.
  4. Готуємо макову заливку. Мак перетерти. Залити окропом. Накрити кришкою і залишити запарюватись на 30 хвилин. Потім додати мед або цукор, розмішати.
  5. Коли смажені коржі схололи, розламати їх руками на маленькі частини і залити заливкою, розмішати.
  6. Дати постояти 10 хвилин і можна смакувати.

Нагадаємо, що на Маковія забороняється освячувати у храмах деякі продукти харчування та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.

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#Рецепти #Маковей