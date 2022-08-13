Традиційна страва української кухні: як приготувати смачні макові шулики на Маковія-2022

Ці макові шулики смачніші за будь-які пиріжки

Шулики — це традиційна страва, без якої не обходиться жодне свято Маковія, або Медовий Спас. Щоб підтримувати українські традиції, "Телеграф" пропонує приготувати страву, яка по-справжньому подарує атмосферу свята та стане окрасою вашого столу.

Фудблогер Ірина Савчук (ira_momm) на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася рецептом традиційних макових шуликів. Вони смачніші за будь-які пиріжки, і до того ж легкі в приготуванні.

Як приготувати шулики з маком

Інгредієнти:

Мука — 350 г

Яйце — 1 шт.

Цукор — 1 ст.л.

Сіль — 1/3 ст.л.

Кефір — 250 мл

Сода — 1 ч.л.

Для макової заливки:

Мак – 100 г

Окріп — 300 мл

Мед — 6 ст.л. (можна замінити цукром)

Приготування:

Яйце, сіль і цукор добре розмішати. Додати кефір, ще раз розмішати. Додати просіяну муку, соду, замісити м'яке тісто. Розділити тісто на 3 частини, накрити рушником, залишити на 10 хвилин відпочивати. Розкатати кожну частину в коло завтовшки близько 5 мм. Поколоти виделкою. Смажити на змащеній олією сковорідці під закритою кришкою до рум'яного кольору з двох сторін. Готуємо макову заливку. Мак перетерти. Залити окропом. Накрити кришкою і залишити запарюватись на 30 хвилин. Потім додати мед або цукор, розмішати. Коли смажені коржі схололи, розламати їх руками на маленькі частини і залити заливкою, розмішати. Дати постояти 10 хвилин і можна смакувати.

Нагадаємо, що на Маковія забороняється освячувати у храмах деякі продукти харчування та речі. Раніше "Телеграф" розповідав, що не варто класти у кошик на освячення.