Що робити, щоб не тріскалися помідори при консервації: господиням на замітку

Помідори при консервуванні більше не тріскатимуться, якщо все робити правильно

Важко зрозуміти, в яких ситуаціях трапляється так, що при консервуванні томатів шкірка на них тріскається: чому одні помідори цілі, а інші можуть потріскатися у кількох місцях, навіть якщо всі овочі з "одного ящика".

Це дуже часте явище, проте йому можна протиставити один корисний лайфхак. Корисними порадами поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy у сторіс Інстаграму.

Що робити, щоб не тріскалися помідори під час консервації

У кожному відібраному для закрутки на зиму помідорі потрібно зробити прокол у тому місці, де кріпиться плодоніжка. Зайве говорити, що для консервування необхідно відбирати лише стиглі томати та бажано сортів, які дозрівають пізно.

Краще закривати помідори після триразової заливки розсолом. Кожну третину потрібно заливати гарячішим за попередній — так помідори прогріються рівномірно, що додатково зменшить ризик того, що шкірка на заготівлях на зиму лусне.

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Раніше "Телеграф" писав, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а також, для чого додавати в консервацію аспірин.