Як приготувати дуже смачний домашній кетчуп на зиму з мінімумом зусиль: експрес-рецепт (відео)

Після цього рецепту ви перестанете витрачати гроші на готові соуси з магазину

Багато магазинних страв, ту ж кабачкову ікру, легко і просто приготувати своїми руками вдома. Це ж стосується і кетчупу. Найпопулярніший соус, зроблений у домашніх умовах, виходить не лише смачним, а ще й не містить шкідливих добавок чи консервантів.

Для домашнього кетчупу знадобляться прості продукти. Дуже зручно, що цей соус можна закрити та зберігати в банках й із задоволенням вживати в період холодів. Як приготувати домашній кетчуп на зиму, повідомляє фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram.

Як приготувати кетчуп вдома

Складові:

Помідори – 3 кг

Перець болгарський – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сіль – 1 ст. ложка

Перець мелений – 0,5 ч. ложки

Паприка мелена – 0,5 ч. ложки

Кориця мелена – 0,5 ч. ложки

Цукор – 3-4 ст. ложки

Лавровий лист – 2 шт.

Вода – 100 мл

Крохмаль – 2 ч. ложки

Спосіб приготування:

Помідори (найкраще – сорт "Сливки") помити, відрізати серединки, перебити блендером. Помістити в каструлю, додати цілу почищену цибулю і почищений перець, варити 1 годину. Вийняти перець та цибулю, вимкнути плиту, додати всі спеції і залишити на 20 хвилин. Сіль, цукор – регулюйте за смаком, тому що це залежить від сорту помідорів. Вийняти лавровий лист. Збити ретельно блендером і перетерти через сито, щоб відокремити від кісточок. Поставити на вогонь та довести до кипіння. Якщо ваш кетчуп недостатньо пікантний за смаком, можна додати 2 ст. ложки оцту, але не обов’язково. У воді розчинити крохмаль і ввести в кетчуп, перемішувати до загусання. Крохмаль також регулюйте самі, тому що різні види томатів мають різну густину. Гарячий кетчуп розлити у стерилізовані банки та закрутити.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних томатів на зиму. Важливо знати, що робити, щоб помідори не тріскалися під час консервації.