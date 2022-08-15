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Як приготувати дуже смачний домашній кетчуп на зиму з мінімумом зусиль: експрес-рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
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Домашній кетчуп – натуральний та смачний продукт
Домашній кетчуп – натуральний та смачний продукт

Після цього рецепту ви перестанете витрачати гроші на готові соуси з магазину

Багато магазинних страв, ту ж кабачкову ікру, легко і просто приготувати своїми руками вдома. Це ж стосується і кетчупу. Найпопулярніший соус, зроблений у домашніх умовах, виходить не лише смачним, а ще й не містить шкідливих добавок чи консервантів.

Для домашнього кетчупу знадобляться прості продукти. Дуже зручно, що цей соус можна закрити та зберігати в банках й із задоволенням вживати в період холодів. Як приготувати домашній кетчуп на зиму, повідомляє фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram.

Як приготувати кетчуп вдома

Складові:

  • Помідори – 3 кг
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль – 1 ст. ложка
  • Перець мелений – 0,5 ч. ложки
  • Паприка мелена – 0,5 ч. ложки
  • Кориця мелена – 0,5 ч. ложки
  • Цукор – 3-4 ст. ложки
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Вода – 100 мл
  • Крохмаль – 2 ч. ложки

Спосіб приготування:

  1. Помідори (найкраще – сорт "Сливки") помити, відрізати серединки, перебити блендером.
  2. Помістити в каструлю, додати цілу почищену цибулю і почищений перець, варити 1 годину.
  3. Вийняти перець та цибулю, вимкнути плиту, додати всі спеції і залишити на 20 хвилин. Сіль, цукор – регулюйте за смаком, тому що це залежить від сорту помідорів.
  4. Вийняти лавровий лист. Збити ретельно блендером і перетерти через сито, щоб відокремити від кісточок.
  5. Поставити на вогонь та довести до кипіння. Якщо ваш кетчуп недостатньо пікантний за смаком, можна додати 2 ст. ложки оцту, але не обов’язково.
  6. У воді розчинити крохмаль і ввести в кетчуп, перемішувати до загусання. Крохмаль також регулюйте самі, тому що різні види томатів мають різну густину.
  7. Гарячий кетчуп розлити у стерилізовані банки та закрутити.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних томатів на зиму. Важливо знати, що робити, щоб помідори не тріскалися під час консервації.

Теги:
#Рецепт #Кетчуп #Консервація