Як приготувати дуже смачний домашній кетчуп на зиму з мінімумом зусиль: експрес-рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 23
Після цього рецепту ви перестанете витрачати гроші на готові соуси з магазину
Багато магазинних страв, ту ж кабачкову ікру, легко і просто приготувати своїми руками вдома. Це ж стосується і кетчупу. Найпопулярніший соус, зроблений у домашніх умовах, виходить не лише смачним, а ще й не містить шкідливих добавок чи консервантів.
Для домашнього кетчупу знадобляться прості продукти. Дуже зручно, що цей соус можна закрити та зберігати в банках й із задоволенням вживати в період холодів. Як приготувати домашній кетчуп на зиму, повідомляє фудблог hotuyte_ta_smakuyte у Instagram.
Як приготувати кетчуп вдома
Складові:
- Помідори – 3 кг
- Перець болгарський – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль – 1 ст. ложка
- Перець мелений – 0,5 ч. ложки
- Паприка мелена – 0,5 ч. ложки
- Кориця мелена – 0,5 ч. ложки
- Цукор – 3-4 ст. ложки
- Лавровий лист – 2 шт.
- Вода – 100 мл
- Крохмаль – 2 ч. ложки
Спосіб приготування:
- Помідори (найкраще – сорт "Сливки") помити, відрізати серединки, перебити блендером.
- Помістити в каструлю, додати цілу почищену цибулю і почищений перець, варити 1 годину.
- Вийняти перець та цибулю, вимкнути плиту, додати всі спеції і залишити на 20 хвилин. Сіль, цукор – регулюйте за смаком, тому що це залежить від сорту помідорів.
- Вийняти лавровий лист. Збити ретельно блендером і перетерти через сито, щоб відокремити від кісточок.
- Поставити на вогонь та довести до кипіння. Якщо ваш кетчуп недостатньо пікантний за смаком, можна додати 2 ст. ложки оцту, але не обов’язково.
- У воді розчинити крохмаль і ввести в кетчуп, перемішувати до загусання. Крохмаль також регулюйте самі, тому що різні види томатів мають різну густину.
- Гарячий кетчуп розлити у стерилізовані банки та закрутити.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачних томатів на зиму. Важливо знати, що робити, щоб помідори не тріскалися під час консервації.