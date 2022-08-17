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Сира аджика на зиму: як приготувати її правильно, щоб вона довго не псувалася

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати аджику з перцю на зиму
Як приготувати аджику з перцю на зиму

Приготуйте гостру сиру аджику без помідорів, яку не потрібно закатувати — вона простоїть до самої зими

Багато господинь прагнуть не просто закатати більше баночок ікри, овочевого рагу, різноманітних салатів і соусів на зиму, але ще й зробити запас вітамінів, щоб максимально зберегти всі корисні властивості овочів.

"Телеграф" пропонує вам рецепт класичної гострої та насиченої сирої аджики, яка не потребує теплової обробки. Отже, її користь і вітамінність збільшується в рази!

Рецепт цієї аджики не містить помідорів, так що соус виходить по-справжньому пікантним та яскравим. А приємну маслянистість та насиченість смаку аджиці надають волоські горіхи – традиційне доповнення кавказької кухні.

Сира аджика без помідорів – інгредієнти:

  • 500 г червоного гіркого перцю,
  • 1 головка часнику,
  • 200 г волоських горіхів,
  • 1 ч. ложка винного оцту,
  • 1 пучок трав: кріп, чебрець, базилік,
  • мелені спеції за смаком: коріандр, хмелі-сунелі,
  • сіль за смаком.

Аджика не варена на зиму – покроковий рецепт

  1. Перш ніж брати в руки червоний пекучий перець, радимо надіти тонкі гумові рукавички, щоб не обпектися.
  2. Перець помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Насіння викидати не потрібно – воно надає додаткової гостроти та аромату соусу.
  3. Гіркий перець та часник пропустіть через м’ясорубку, краще двічі.
  4. Всі сухі спеції прогрійте 2-3 хвилини на розпеченій сковороді без олії, щоб вони стали ще ароматнішими.
  5. Додайте спеції, сіль та винний оцет до овочів і перемішайте.
  6. Злегка обсушіть на сковороді волоські горіхи та очистіть від лушпиння.
  7. Подрібніть горіхи в блендері та додайте в аджику.
  8. Знову добре перемішайте аджику і не вареною розкладіть по підготовленим стерилізованим банкам.
  9. Закрийте банки щільними кришками і зберігайте у холодильнику чи льоху. Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.

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#Рецепти #Консервація