Сира аджика на зиму: як приготувати її правильно, щоб вона довго не псувалася
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Приготуйте гостру сиру аджику без помідорів, яку не потрібно закатувати — вона простоїть до самої зими
Багато господинь прагнуть не просто закатати більше баночок ікри, овочевого рагу, різноманітних салатів і соусів на зиму, але ще й зробити запас вітамінів, щоб максимально зберегти всі корисні властивості овочів.
"Телеграф" пропонує вам рецепт класичної гострої та насиченої сирої аджики, яка не потребує теплової обробки. Отже, її користь і вітамінність збільшується в рази!
Рецепт цієї аджики не містить помідорів, так що соус виходить по-справжньому пікантним та яскравим. А приємну маслянистість та насиченість смаку аджиці надають волоські горіхи – традиційне доповнення кавказької кухні.
Сира аджика без помідорів – інгредієнти:
- 500 г червоного гіркого перцю,
- 1 головка часнику,
- 200 г волоських горіхів,
- 1 ч. ложка винного оцту,
- 1 пучок трав: кріп, чебрець, базилік,
- мелені спеції за смаком: коріандр, хмелі-сунелі,
- сіль за смаком.
Аджика не варена на зиму – покроковий рецепт
- Перш ніж брати в руки червоний пекучий перець, радимо надіти тонкі гумові рукавички, щоб не обпектися.
- Перець помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Насіння викидати не потрібно – воно надає додаткової гостроти та аромату соусу.
- Гіркий перець та часник пропустіть через м’ясорубку, краще двічі.
- Всі сухі спеції прогрійте 2-3 хвилини на розпеченій сковороді без олії, щоб вони стали ще ароматнішими.
- Додайте спеції, сіль та винний оцет до овочів і перемішайте.
- Злегка обсушіть на сковороді волоські горіхи та очистіть від лушпиння.
- Подрібніть горіхи в блендері та додайте в аджику.
- Знову добре перемішайте аджику і не вареною розкладіть по підготовленим стерилізованим банкам.
- Закрийте банки щільними кришками і зберігайте у холодильнику чи льоху. Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.