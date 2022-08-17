Сира аджика на зиму: як приготувати її правильно, щоб вона довго не псувалася

Приготуйте гостру сиру аджику без помідорів, яку не потрібно закатувати — вона простоїть до самої зими

Багато господинь прагнуть не просто закатати більше баночок ікри, овочевого рагу, різноманітних салатів і соусів на зиму, але ще й зробити запас вітамінів, щоб максимально зберегти всі корисні властивості овочів.

"Телеграф" пропонує вам рецепт класичної гострої та насиченої сирої аджики, яка не потребує теплової обробки. Отже, її користь і вітамінність збільшується в рази!

Рецепт цієї аджики не містить помідорів, так що соус виходить по-справжньому пікантним та яскравим. А приємну маслянистість та насиченість смаку аджиці надають волоські горіхи – традиційне доповнення кавказької кухні.

Сира аджика без помідорів – інгредієнти:

500 г червоного гіркого перцю,

1 головка часнику,

200 г волоських горіхів,

1 ч. ложка винного оцту,

1 пучок трав: кріп, чебрець, базилік,

мелені спеції за смаком: коріандр, хмелі-сунелі,

сіль за смаком.

Аджика не варена на зиму – покроковий рецепт

Перш ніж брати в руки червоний пекучий перець, радимо надіти тонкі гумові рукавички, щоб не обпектися. Перець помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Насіння викидати не потрібно – воно надає додаткової гостроти та аромату соусу. Гіркий перець та часник пропустіть через м’ясорубку, краще двічі. Всі сухі спеції прогрійте 2-3 хвилини на розпеченій сковороді без олії, щоб вони стали ще ароматнішими. Додайте спеції, сіль та винний оцет до овочів і перемішайте. Злегка обсушіть на сковороді волоські горіхи та очистіть від лушпиння. Подрібніть горіхи в блендері та додайте в аджику. Знову добре перемішайте аджику і не вареною розкладіть по підготовленим стерилізованим банкам. Закрийте банки щільними кришками і зберігайте у холодильнику чи льоху. Смачного!

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